Авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином

В салоне самолета животное может находиться только в эконом-классе, на месте у окна рядом со своим хозяином. В течение всего полета кошка, собака или птица должна оставаться внутри жесткого контейнера, не превышающего по длине 55 сантиметров, ширине и высоте по 40 сантиметров. Перевозка должна быть закреплена на кресле специальными ремнями безопасности — именно поэтому исключается перевозка в мягких сумках. Всего в салоне самолета могут лететь два питомца.

«Мы внимательно изучили доступные возможности перевозки животных на креслах и остановились на оптимальном варианте, который учитывает и строгие требования безопасности полетов, и интересы всех пассажиров на борту. Новая услуга позволяет брать в салон более крупных животных. Например, бигли, кокер-спаниели, джек-расселы и упитанные котики теперь смогут чаще летать вместе со своими хозяевами», — говорит директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Лететь в салоне самолета животному обойдется столько же, сколько стоит одни билет по выбранному направлению. Оформить перевозку можно Контактном центре или представительствах S7 Airlines. Вес животного с учетом контейнера не должен превышать 23 килограмма.

Альтернативой путешествию на отдельном месте остается перевозка в салоне под впереди стоящим креслом. В таком случае пассажиры могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов в контейнере высотой не более 20 сантиметров или в мягкой сумке-переноске не больше 55×40×25 сантиметров.