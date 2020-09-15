Новые правила вступают в силу сегодня, 15 сентября. В рамках первого этапа программы перевозчиком животного теперь смогут выступать только совершеннолетние пассажиры. Изменения коснутся и количества питомцев, перевозимых одним человеком. Вводится правило «один пассажир — одно животное», согласно которому взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным.

Также перед путешествием владелец животного в обязательном порядке должен будет прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставят в аэропорту на стойке регистрации.

Действуют и некоторые исключения. Так, котят или щенков в возрасте от 8 недель до 6 месяцев можно перевозить парами — в одном контейнере может быть размещено до трех таких малышей. Возможность перевозки в салоне или багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. В свою очередь пассажиры, перевозящие более чем одного взрослого питомца, могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании.

Напомним, ранее стало известно о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. Животное получило увечия, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано. «Аэрофлот» отказался взять на себя вину.