Максимальный размер бесплатно провозимого багажа в самолетах всех российских авиакомпаний могут уменьшить на 20%

На сегодняшний день размеры багажа пассажиров авиакомпаний не должны превышать 203 сантиметра по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным, его перевозку нужно согласовать с авиакомпанией — и пассажирам приходится за это доплачивать.

Как пишут «Известия», «Аэрофлот» предлагает уменьшить максимальный размер бесплатно провозимого с 203 до 158 сантиметров — на 20%. Соответствующие изменения могут быть внесены в федеральные авиационные правила (ФАП).

В Минтрансе говорят, что окончательных решений о внесении изменений пока не принималось — они еще «требуют дополнительной проработки со всеми участниками рынка авиаперевозок и общественными организациями». В свою очередь эксперты считают, что благодаря изменениям в ФАП авиакомпании смогут увеличить свои доходы.

Не обойдется и без негативных реакций от пассажиров — подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг, новые правила приведут к большему количеству конфликтных ситуаций, отмечает председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов.

Напомним, в 2020 году «Аэрофлот» ввел новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. В свою очередь авиакомпания S7 разрешила животным летать на соседнем кресле с хозяином.