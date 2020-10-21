«Аэрофлот» разрешил опаздывающим на самолет пассажирам бесплатно менять билеты

Обменять билет на рейс «Аэрофлота» можно не позднее чем за 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете. Новое правило действует для всех билетов экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.

Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота».

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Зато уже в ноябре авиакомпания Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.