Авиакомпания «Аэрофлот» отменила плату за внесение изменений в билеты эконом-класса по всем внутрироссийским направлениям. Теперь пассажиры, опаздывающие на рейс, смогут бесплатно поменять билеты. Но сделать это нужно будет за полчаса до вылета.
«Аэрофлот» разрешил опаздывающим на самолет пассажирам бесплатно менять билеты
Обменять билет на рейс «Аэрофлота» можно не позднее чем за 30 минут до времени отправки рейса, указанного в оформленном билете. Новое правило действует для всех билетов экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно.
Для изменения даты и переоформления билета необходимо обратиться по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр «Аэрофлота».
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. Зато уже в ноябре авиакомпания Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул.
С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
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