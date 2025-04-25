«Искусственный интеллект — очень плохой термин»: философ и вице-президент Сбера Альберт Ефимов о 4 ловушках ИИ

О первой ИИ-ловушке

Благо ИИ для человека есть цель работы инженеров в компаниях. А вот философов должны заботить угрозы, которые привносят с собой технологии. Так, искусственный интеллект впервые в человеческой истории может знать о человеке больше, чем сам человек знает о себе. Обучившись на огромном массиве данных, ИИ дает возможность нам поговорить с документами, статьями, фильмами, книгами и даже данными. Однако мы попадаем в ловушку антропоморфизма, то есть приписывания машине свойств человека, которыми она не обладает.

Только что [в ходе презентации чат-бота, обученного отвечать на любые вопросы от лица известных ученых и писателей] мы были введены в заблуждение. Чат-бот, которого попросили отвечать от лица Адама Смита на вопрос о внеземной жизни, ушел от ответа. Это естественно, ведь в книгах великого экономиста Смита, [загруженных в модель], ничего по этому вопросу нет. Но если бы мы задали этот вопрос реальному Адаму Смиту, образованному англичанину, жившему в первой половине XIX века, то он сказал бы нам совсем другое.

«Мы попадаем в ловушку антропоморфизма, то есть приписывания машине свойств человека, которыми она не обладаетв»

Он исходил бы из тех знаний, которые у него были, а согласно им, конечно же, жизнь на Луне возможна; может быть, она присутствует и на Венере, ведь в те времена уже знали, что эта планета обладает атмосферой. По сути, ответ (или уход от ответа) является здесь необоснованным предположением большой языковой модели, которая лишь конструирует ответы чат-бота на основе документов из дата-сета.

Мы сразу предполагаем, что эта машина что-то знает про реального Адама Смита. Однако в действительности машина не опирается на достоверные данные об уровне знаний человечества про внеземную жизнь и астрономические познания английского джентльмена первой половины XIX века. Таким образом, перед нами встает проблема достоверности полученного знания — можем ли мы опираться на машину во всех ситуациях?