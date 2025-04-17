Нейросети в кино: это будущее или крах индустрии? Обсудили с экспертом

Как ситуацию видит эксперт?

Узнали у Алексея Комиссарова, доцента института прикладных компьютерных наук ИТМО и большого энтузиаста в изучении тенденций развития нейросетей.

Уже посмотрели новый сезон «Черного зеркала»? Там как раз есть сюжет о пересъемках классики Голливуда в условиях виртуальной реальности.

В процессе, серию про кино уже посмотрел. Пока для меня лучшая!

Это, конечно, научная фантастика, потому что героиню практически погружают в «Матрицу». А к ней мы за 26 лет с момента выхода фильма Вачовски как-то не особо приблизились. Тем не менее, это все равно породило разговоры, сможет ли (и когда) нейронная сеть создать удобоваримый фильм с внятным нарративом — не ролик, а именно кино длиной хотя бы полтора часа, которое можно будет показывать на фестивалях.

Вангую, что уже летом этого года. Скорее всего, к осени кто-нибудь его уже сделает. Если бы меня спросили неделю назад — я бы назвал 2026 год, но с позавчерашним выпуском Veo 2 (модель искусственного интеллекта для создания видео, разработанная Google. — Прим. ред.), который стал доступен абсолютно всем в бесплатных и платных подписках, сроки поменялись. Это классный сервис, который был жутко дорогим, но на нем получается делать очень красивое кино. Просто другой уровень генерации видео по сравнению с остальными. Так что короткометражные фильмы уже делают, те даже участвуют в фестивалях.

Есть целый телеканал СI+ (платное цифровое телевидение. — Прим. ред.), где VoD (видео по запросу. — Прим.ред.) генерируется машиной. Все это происходит прямо сейчас и активно развивается. Тут не нужно быть футурологом — короткие фильмы по полчаса уже делают. Я бы поставил вопрос так: будет ли у нас к концу года блокбастер, сделанный машиной. Или драма, психологический триллер — мы же в последний месяц можем еще и генерировать любые голоса с любыми эмоциями. Я говорю «месяц, неделя, день»: но все развивается с такой скоростью, что нейросеть сегодня рассказывает про свою новую модель, а вчера — про предыдущую. Время сжимается.