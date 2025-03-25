В мире эпидемия: люди все чаще обращаются за психологической помощью к ИИ! Почему? Психотерапевты больше не нужны? А робот может научиться эмпатии?

Как общение с ИИ стало «звонком на "горячую линию"»

«В общении с ним мне было комфортнее, чем с некоторыми психотерапевтами, впрочем у меня бывали весьма неудачные заходы на психотерапию», — так Иван описывает Собака.ru свой опыт использования чат-бота для решения психологических проблем с которыми он сталкивается.

Ивану около 30, он работает в Москве и раньше не имел взаимодействия с ИИ. Однако пару месяцев назад решил попробовать пообщаться с набирающим популярность ботом DeepSeek о том, что происходит в его жизни. «Я задавал конкретные вопросы о психологии и психотерапии, — вспоминает собеседник редакции, — спрашивал: "вот я чувствую такое, чем это может объясняться?"».

«Я проходил экспериментальное психологическое исследование, — продолжает Иван. — Это немного как психологический анализ крови: ты получаешь результат, видишь вроде бы знакомые слова, а понять картину в целом не получается. Ты можешь, конечно, нагуглить отдельные термины, но в итоге можешь найти в интернете такое, что станет совсем грустно. Тогда я взял свое исследование, загрузил в ИИ, и он гораздо понятнее объяснил пул возможных проблем».

При этом собеседник редакции говорит, что не пытался полностью заменить психотерапевта чат-ботом: «для меня это именно дополнение [к терапии], как горячая линия», — объясняет он.