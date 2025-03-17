Футуролог Юваль Ной Харари: о том, как ИИ может захватить Землю и почему книги Кафки описывают эту угрозу лучше, чем «Терминатор»

Как ИИ уже сейчас может влиять на мир

Приведу один пример: первое место, где мы увидели мощь ИИ, — это социальные сети. У них уже есть власть контролировать внимание миллиардов людей. Они контролируют то, о чем будет говорить человечество. Раньше это делали редакторы газет, которые были очень могущественными людьми. Напомню, Ленин до того, как возглавить Советский Союз, был редактором газеты «Искра».

Кто же редактирует сейчас социальные сети, являющиеся главными новостными платформами? Как их зовут? У них нет имен — это алгоритмы. Причем очень примитивные, если мы будем помнить о потенциале ИИ-эволюции. И тем не менее у них достаточно власти, чтобы дестабилизировать любую демократию на планете.

И у нас есть тому исторический пример — события в Мьянме середины 2010-х, когда в стране разгорелась война между буддийским большинством и исламским меньшинством. Тысячи людей были убиты, десятки тысяч изнасилованы, сотни тысяч стали беженцами в огромных лагерях, в основном на территории Бангладеш. И все это подпитывалось пропагандисткой кампанией, в том числе в Facebook*. Администрации Соцсети пытались указать на ее ответственность, но там заявили, что Facebook* — это просто платформа.

Проблема в том, что это не так. Люди в Мьянме середины 2010-х создавали огромное количество контента самого разного содержания. Конечно, были те, кто пропагандировал ненависть и теории заговора. Но были те, кто проповедовал сострадание. Были те, кто выкладывал в сеть лекции по биологии. Но кто-то решал, что именно из этого показывать людям. И этот кто-то был алгоритмом, получившим задание повысить вовлеченность пользователей.

Алгоритмы экспериментировали с тем, как это сделать, и поняли, что лучший способ приклеить человека к экрану — дернуть за рычаг ненависти в голове пользователя. Поэтому они продвигали, рекомендовали и даже принудительно проигрывали тот контент [который спровоцировал вспышки насилия]. Конечно, это не единственная причина резни, но все же это первый пример крупного исторического события, которое хотя бы на небольшую долю, хотя бы на 1%, но было связано с решениями, принятыми алгоритмами.