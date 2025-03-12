«Любая рутинная работа может быть автоматизирована»: знакомьтесь, Manus! Первый автономный ИИ-агент, который взорвал интернет!

Что значит «первый автономный агент»?

Еще в 2023 году, вскоре после запуска ChatGPT, экспертами анонсировалось появление так называемых ИИ-агентов. Полноценных помощников, которых можно попросить, скажем, спланировать отпуск: от создания маршрута до подбора (а в идеале и оплаты) гостиницы. Проще говоря, эксперты предсказывали, что искусственный интеллект когда-нибудь сможет стать полноценным секретарем. Однако до сих пор этого сделать не удавалось.

«Первые примеры, вроде ChatGPT были просто чат-ботами, — вспоминает в беседе с Собака.ru Алексей Комиссаров, преподаватель AI Talent Hub Университета ИТМО, — затем в них появилась возможность редактирования документов. После этого они получили доступ в интернет и, наконец, научились рассуждать так, как это делает человек. То есть они могут задавать себе вопрос: если я сделаю то-то, это приблизит меня к ответу на запрос пользователя? Если нет, то что я могу сделать вместо этого».

Однако даже самые совершенные модели пока не могут быть полноценными секретарями. Им необходим более или менее подробный промпт, то есть запрос. При этом они могут автоматизировать какой-то конкретный этап работы: найти информацию в интернете, написать рекламный пост, нарисовать иллюстрацию. Manus обещает выполнение задачи от начало до конца.

«Простой пример, вот журналист пишет текст о новом алгоритме Manus, — объясняет Алексей Комиссаров из Университета ИТМО, — если бы, ему был доступен сам этот ИИ, он мог бы его попросить: "иди и прочитай 10 тысяч твитов в аккаунтах, посвященных ИИ, и расскажи, что думают о Manus специалисты, отбери три самых интересных обзора и найди способ связаться с их авторами". Это и называется автономный агент — ИИ, которому ты можешь поручить все то, что мог бы попросить сделать секретаря. Это то, что все так долго обещали».