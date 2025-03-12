«Любая рутинная работа может быть автоматизирована»: знакомьтесь, Manus! Первый автономный ИИ-агент, который взорвал интернет!

В мире искусственного интеллекта снова сенсация! На этот раз ею стал китайский алгоритм Manus. Утверждается, что это первый ИИ, который может полностью автономно решать прикладные задачи: от разработки видеоигр до предварительного отбора резюме. Так что, это правда технологическая революция? Или хайп вокруг модели несколько преувеличен? Разбираемся вместе со специалистами.
«Представляем вам Manus — первого универсального ИИ-агента», — пост с таким заголовком появился 5 марта 2025 года в социальной сети X (он же бывший Twitter). К этой публикации была прикреплена презентация, которая показывает возможности новинки.
Если верить промо-видео, то Manus может внимательно прочитать и отсортировать резюме по принципу соответствия заданным критериям; подобрать квартиру в Нью-Йорке исходя из цены, безопасности района и рейтинга близлежащих школ; создавать сайты, наполняя их актуальной информацией, скажем, о положении дел в той или иной отрасли экономики.
«Мы верим в [возможность сделать] следующий шаг в эволюции ИИ, — заявил в ходе презентации ведущий исследователь Manus Ичао «Пик» Цзи, — Manus — это не еще один чатбот. Это действительно автономный агент, который устраняет разрыв между идеей и решением. Там где другие ИИ останавливаются, предложив вариант решения проблемы, Manus даст вам результат».
Презентация вызвала фурор — к 12 марта счетчик просмотров под ней перевалил за 2 миллиона. А ведущие СМИ стали обсуждать, удастся ли повторить новому алгоритму феноменальный успех другой китайской модели искусственного интеллекта DeapSeak.
Что значит «первый автономный агент»?
Еще в 2023 году, вскоре после запуска ChatGPT, экспертами анонсировалось появление так называемых ИИ-агентов. Полноценных помощников, которых можно попросить, скажем, спланировать отпуск: от создания маршрута до подбора (а в идеале и оплаты) гостиницы. Проще говоря, эксперты предсказывали, что искусственный интеллект когда-нибудь сможет стать полноценным секретарем. Однако до сих пор этого сделать не удавалось.
«Первые примеры, вроде ChatGPT были просто чат-ботами, — вспоминает в беседе с Собака.ru Алексей Комиссаров, преподаватель AI Talent Hub Университета ИТМО, — затем в них появилась возможность редактирования документов. После этого они получили доступ в интернет и, наконец, научились рассуждать так, как это делает человек. То есть они могут задавать себе вопрос: если я сделаю то-то, это приблизит меня к ответу на запрос пользователя? Если нет, то что я могу сделать вместо этого».
Однако даже самые совершенные модели пока не могут быть полноценными секретарями. Им необходим более или менее подробный промпт, то есть запрос. При этом они могут автоматизировать какой-то конкретный этап работы: найти информацию в интернете, написать рекламный пост, нарисовать иллюстрацию. Manus обещает выполнение задачи от начало до конца.
«Простой пример, вот журналист пишет текст о новом алгоритме Manus, — объясняет Алексей Комиссаров из Университета ИТМО, — если бы, ему был доступен сам этот ИИ, он мог бы его попросить: "иди и прочитай 10 тысяч твитов в аккаунтах, посвященных ИИ, и расскажи, что думают о Manus специалисты, отбери три самых интересных обзора и найди способ связаться с их авторами". Это и называется автономный агент — ИИ, которому ты можешь поручить все то, что мог бы попросить сделать секретаря. Это то, что все так долго обещали».
Эдгар Сипки
Developer Advocate МТС Web Services, автор Telegram-канала об ИИ и технологиях:
Судя по презентации, Manus принимает решения в автоматическом режиме. Ты можешь дать конкретную задачу и он, являясь искусственным работником, может ее выполнять. Это очень круто.
То есть это правда революция?
Несмотря на очевидный успех презентация Manus вызвала и вопросы. Многие эксперты стали высказывать сомнения, относительно прорывного характера нового алгоритма.
Во-первых, «под капотом» у китайского ИИ, не какая-то новая, неведомая архитектура искусственного интеллекта. «Несколько недель назад американской компании Antropic (главный конкурент OpenAI) выпустила модель Claude 3.7 Sonnet, — рассказывает Алексей Комиссаров из Университета ИТМО, — именно она-то и научилась решать произвольные задачи. Manus, по сути, обертка вокруг этой возможности». Тот факт, что китайский алгоритм, по сути, базируется на возможностях Antropic признают и сами создатели (хотя настаивают на том, что также используют возможности ИИ от китайской компании Alibaba).
Во-вторых, алгоритм пока полноценно не доступен широкому кругу пользователей. «Попробовать его очень сложно, насколько я знаю, доступ получают только инфлюэнсеры в области ИИ, — рассказывает Эдгар Сипки МТС Web Services, — мне самому удалось посмотреть за реальной работой Manus только через прямую трансляцию с экрана знакомого, который живет в Азии и смог получить ранний доступ».
Алексей Комиссаров
Преподаватель AI Talent Hub Университета ИТМО:
Почему это так? Все просто — потому что обработка 1 млн токенов (единиц информации, к примеру слов или команд кода, — прим.Собака.ru) стоит у Claude 3.7 Sonnet 15 долларов. Это приводит к тому, что минимальная стоимость использования агента составляет примерно 20 долларов в час. Проще говоря, создатель не может раскатать Manus для всех желающих, иначе они бы сожгли все деньги инвесторов.
В-третьих, создатели пока очень мало рассказали о своей технологии. «Информации о моделях и внутренней архитектуре системы крайне недостаточно», — констатирует магистрант AI Talent Hub Университета ИТМО Павел Кочкин.
Наконец, в-четвертых, далеко не все, кто все же получил ранний доступ к Manus, довольны его работой. Так, Кайл Виггерс, старший корреспондент издания TechChurch, констатировал, что его опыт взаимодействия с Manus «нельзя назвать невероятно положительным».
«Я попросил его обработать то, что мне казалось довольно простым запросом: заказать сэндвич с жареной курицей в ресторане быстрого питания с самым высоким рейтингом в моем приложении для доставки, — пишет журналист. — Примерно через 10 минут Manus сломался. Со второй попытки он нашел пункт меню, который соответствовал моим критериям, но не смог завершить процесс заказа и даже предоставить ссылку для его оформления».
Что еще нужно знать о вопросах к Manus? Уже традиционно китайские модели вызывают вопросы с точки зрения безопасности. Так, издание Business Insider приводит слова ИИ-исследовательницы Луиза Яровски: «[Мы не знаем] где находятся серверы manus и передаются ли данные пользователей Китай[ским властям]».
Стоит ли запоминать название Manus?
Как полагает Алексей Комиссаров из Университета ИТМО, необычной хороший для китайских компаний пиар нового ИИ сам по себе показывает возможности Manus. Как полагает собеседник редакции, такая продуманная рекламная кампания до сих пор остается редкостью для стартапов из Поднебесной. Вероятно, предполагает эксперт, разработчики сами же использовали в подготовке стратегии продвижения свой продукт.
«Раз у тебя есть Manus который решает разнообразные задачи, логично попросить его грамотно запустить рекламную кампанию. Если это действительно было сделано, то сегодняшний успех — это лучшее свидетельство того, что что инструмент реально работает», — говорит Комиссаров.
Однако, продолжает эксперт, создать подобную «упаковку» для возможностей других нейросетей сейчас может почти «кто угодно» при наличии должного бюджета и технических возможностей. Следовательно на рынке очень скоро появится огромное количество ИИ-агентов. «Сможет ли Manus победить конкурентов? Зависит от того, смогут ли его создатели привлечь миллиардные инвестиции и стать огромной компанией. Если да, то это название будет звучать так же, как сейчас DeepSeak или ChatGPT», — говорит собеседник редакции, добавляя, что «пока у Manus даже нет денег, чтобы дать доступ всем желающим».
«Шумиха вокруг алгоритма все же преувеличена, — соглашается Эдгар Сипки из МТС Web Services, — Manus, конечно, хорошая штука, но не супер-супер. Уже появляются первые Open Source аналоги. Да что там, даже в России нечто подобное можно легко реализовать небольшой командой программистов и с бюджетом в несколько десятков миллионов рублей. Я почти уверен, что скоро они будут сметены подражателями».
Что все же следует запомнить?
Тот факт, что Manus, имеет все шансы вскоре уступить свое первенство под натиском конкурентов, вовсе не означает, что его появление ничего не значит. Скорее наоборот, китайский алгоритм это «первая ласточка» эпохи персональных ИИ-секретарей, считает Алексей Комиссаров из Университета ИТМО.
«Она будет характеризоваться тем, что любая рутинная работа может быть автоматизирована, — продолжает собеседник редакции. — Да, это будет стоить дорого, но использование ИИ-агентов будет окупаться. Допустим месяц его использования будет стоить 10 тысяч долларов… Но он позволит заменить весь отдел разработки в крупной компании. Не начинающих сотрудников, а ведущих исследователей».
В итоге, заключает Комиссаров, любая работа не связанная с принятием серьезных и ответственных решений в перспективе может быть отдана ИИ-агентам.
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