С момента запуска ChatGPT показал, что справляется с написанием домашних работ, научных статей, программного кода. «Собака.ru» тоже решила испытать его в деле. Редакция «Собака.ru» задали нейросети несколько давно интересовавших нас вопросов. После незначительной правки собрали ответы на них в один материал. Впрочем, по итогам эксперимента в редакции сошлись во мнении, что пока ChatGPT заменить обычных журналистов не сможет.
Мария Агафона и Константин Крылов
Редактор раздела «Город» и руководитель новостного отдела
Вопрос: Как решить проблему вывоза мусора в Петербурге?
Ответ ChatGPT: Проблема вывоза и утилизации мусора в Санкт-Петербурге давно беспокоит горожан. Среди основных причин такого состояния дел — отсутствие современной инфраструктуры и неэффективной системы управления отходами. Недостаточное количество мусорных контейнеров, отсутствие системы раздельного сбора мусора, а также проблемы с контролем за своевременным вывозом отходов — все это создает серьезные трудности в поддержании чистоты и порядка в городе.
Первый шаг к решению проблемы — это модернизация инфраструктуры управления отходами. Необходимо установить больше современных мусорных контейнеров, оснащенных датчиками для контроля за заполненностью, чтобы своевременно организовывать вывоз мусора. Также важно внедрить систему раздельного сбора мусора на уровне домов, чтобы было возможно утилизировать различные виды отходов более эффективно.
Второй шаг — это осуществление комплексных мер по снижению объемов производимых отходов. Необходимо организовать программы по снижению потребления одноразовых пластиковых изделий, стимулировать переработку и вторичное использование отходов, проводить информационные кампании среди населения о необходимости экологичного поведения.
Третий шаг — это повышение контроля за выполнением правил утилизации мусора и введение штрафов за нарушения. Необходимо усилить мониторинг и контроль за деятельностью коммунальных служб, а также ввести ответственность для граждан, не соблюдающих правила утилизации мусора. Штрафы и наказания за нарушения могут стать стимулом для горожан соблюдать правила сортировки и вывоза мусора.
Четвертый шаг — это привлечение общественности к решению проблемы. Важно организовывать экологические акции, мероприятия и форумы, на которых горожане могут высказывать свое мнение, предлагать идеи и участвовать в принятии решений. Также стоит развивать программы вовлечения населения в участие в экологических инициативах, таких как добровольческие уборки территорий, организация мастер-классов и тренингов по экологической грамотности, а также поддержка и развитие инициатив горожан по улучшению системы управления отходами.
В целом, решение проблемы вывоза и утилизации мусора в Санкт-Петербурге требует комплексного подхода и совместных усилий государства, коммунальных служб, бизнеса и горожан. Важно провести модернизацию инфраструктуры, внедрить систему раздельного сбора мусора, повысить контроль и ответственность за соблюдение правил утилизации, а также вовлечь общественность в процесс решения проблемы. Только взаимодействие всех сторон и совместные усилия позволят достичь чистоты и порядка в городе и обеспечить устойчивую систему управления отходами в Санкт-Петербурге.
Дарья Павлюкевич
Редактор раздела «Еда»
Вопрос: Как бы ты мог описать свои впечатления от съеденного фаршированного перца с растительным мясом?
Ответ ChatGPT: Я всегда был немного скептически настроен по отношению к заменителям мяса растительного происхождения. Но мой недавний опыт с фаршированными перцами на основе вегетарианского мяса полностью изменил мое мнение. Сами перцы были идеально приготовлены — мягкие, но не размягченные, а начинка была настоящим открытием. Она имела текстуру и вкус настоящего мяса, но без тяжести, которая часто сопровождает животные белки.
То, что действительно выделяло эти фаршированные перцы — смесь специй и приправ, использованных в вегетарианском мясе. Блюдо просто лопалось от теплых, ароматных вкусов кумина, паприки и чеснока. Это было тонкое, но сложное сочетание вкусов, которое делало каждый кусочек настоящим удовольствием.
Я оценил тот факт, что это блюдо не только вкусное, но и полезное для здоровья. Это был замечательный способ насладиться классическим комфортным блюдом, не испытывая чувства вины. Вегетарианское мясо было сделано из растительных ингредиентов, которые были устойчивыми и этически добытыми.
Как тот, кто всегда любил фаршированные перцы на основе мяса, я могу честно сказать, что эта вегетарианская версия была такой же удовлетворительной. Фактически, она, возможно, даже превзошла оригинал в плане вкуса и питательности. Я обязательно буду искать больше таких блюд в будущем, и я призываю других их также попробовать.
Анна Мелехина
Редактор раздела «Мода»
Вопрос: Нам надоела тихая роскошь! Будет ли тренд громкая бедность? И как это будет выглядеть
Ответ ChatGPT: Модницы, готовьтесь к революции стиля! Давайте прощаемся с эпохой скромного роскоши и даем место смелому и дерзкому тренду «громкой бедности» в моде. Этот новый стиль заставляет вспомнить о традиционном представлении относительно богатства и роскоши. Давайте исследуем этот яркий модный тренд... готовьтесь произвести стильное заявление.
«Громкая бедность» — это про выражение вашей индивидуальности и создание непринужденного образа. Представьте джинсы с разорванными коленками, свободные свитеры с дырками и украшения с эффектом патины и потертостей. Этот тренд вдохновляет на нарушение правил и эксперименты с нестандартными комбинациями, такими как сочетание дорогих дизайнерских вещей с находками из секонд-хенда или с вашими собственными DIY-проектами.
Ключ к успешному освоению стиля «громкой бедности» в деталях. Примите недостатки, неидеальные края и видимые следы штопки с уверенностью. Экспериментируйте с текстурами, сочетая роскошные ткани, такие как шелк и кашемир, с грубыми материалами, такими как деним или шерсть. Украшайте свой наряд массивными, несовпадающими аксессуарами или винтажными находками, чтобы добавить эклектики в ваш образ.
Что касается цветовой палитры, думайте о приглушенных оттенках и земляных тонах. Ржавые коричневые, блеклые серые и выцветшие нейтральные оттенки — идеальный выбор для создания атмосферы «громкой бедности» в вашем гардеробе. Не бойтесь сочетать неожиданные цвета и создавать интересные контрасты. Помните, что цель этого стиля — выразить вашу индивидуальность и смело выходить за пределы традиционных модных норм.
Алена Анисимова
Редактор раздела «Развлечения»
Вопрос: Якутское кино — лучшее в России?
Ответ ChatGPT: Вопрос о том, является ли якутское кино лучшим кино, производимым в России, является сложным и спорным. Хотя якутское кино, конечно, обладает своими уникальными преимуществами, такими как культурная аутентичность и потрясающие природные пейзажи, есть множество других ярких и разнообразных кинематографических традиций по всей России, которые также заслуживают признания.
Российское кино имеет долгую и славную историю, которая началась с пионерской работы Сергея Эйзенштейна и других кинорежиссеров эпохи СССР. С тех пор российское кино прошло многочисленные трансформации и развития, и за годы вышли множество стилей и жанров. От мрачных, внутренних драм Андрея Тарковского до быстрого действия в современных блокбастерах, в России не существует недостатка в кинематографических шедеврах. Хотя якутское кино, конечно, заслуживает свое место в этой богатой ткани, объявлять его абсолютно лучшим было бы несправедливо по отношению к невероятной работе, которая выполняется в других регионах и традициях по всей стране.
Вопрос: Почему у Саши Петрова нет «Оскара»?
Ответ ChatGPT: Александр Петров — несомненно, один из самых талантливых актеров, появившихся в России за последние годы. С его отточенной физической формой и интенсивным присутствием на экране он стал звездой как на родине, так и за ее пределами. Тем не менее, несмотря на его неоспоримый талант и признание критиков за его выступления, Петров до сих пор не был номинирован на «Оскар».
Одной из причин отсутствия «Оскара» у Петрова может быть голливудоцентричность премии. Хотя Петров сделал себе имя в России и Европе, он еще не смог в полной мере проявить себя в Голливуде. Кроме того, на премии «Оскар» преобладают более традиционные фильмы в духе периодических драм и биографических лент, что может не являться сильной стороной Петрова. Тем не менее, с его растущей популярностью и неоспоримым талантом, может оказаться, что Петров станет частью голливудской элиты и получит заслуженное признание.
Дарья Гладких
Музыкальный обозреватель «Cобака.ru»
Вопрос: Представь, что ты музыкальный критик. Расскажи в небольшом материале о том, кто круче — Канье Уэст или Кендрик Ламар? И почему?
Ответ ChatGPT: В мире хип-хопа немало талантливых исполнителей, но две яркие звезды современной сцены — Канье Уэст и Кендрик Ламар — привлекают особое внимание. Оба артиста имеют свою армию поклонников, а их творчество часто вызывает оживленные дебаты. В этом материале попытаемся сравнить этих двух гигантов и определить, кто из них круче.
Канье Уэст — один из самых влиятельных музыкантов своего времени, начавший свою карьеру в начале 2000-х годов. Его отличает уникальный стиль, оригинальность и неординарность. Уэст также известен своими продюсерскими навыками и способностью экспериментировать с разными жанрами и звучанием. Альбомы, такие как «The College Dropout», «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» и «Yeezus», стали вехами в мировой музыке.
Кендрик Ламар считается одним из лучших рэперов современности. Его тексты глубоки и содержательны, зачастую затрагивают социальные и политические темы. Альбомы «good kid, m.A.A.d city» и «To Pimp a Butterfly» стали классикой хип-хопа и показали Ламара как гениального лирика и мастера рассказа. Он также обладает неподражаемым мастерством в использовании разных стилей и темпов.
Сравнивая двух артистов, можно заметить, что Канье Уэст выделяется своим творческим подходом и дерзостью, не боясь экспериментировать и вносить новые элементы в свою музыку. Кендрик Ламар, с другой стороны, является великим лириком и исследователем общественных проблем, что делает его творчество актуальным и мощным.
В заключении, нельзя однозначно определить, кто из них круче. Оба артиста внесли огромный вклад в развитие хип-хоп-культуры и являются настоящими титанами музыкальной индустрии. Ответ на вопрос о том, кто круче, во многом зависит от вкусов и предпочтений каждого слушателя. Для некоторых Канье Уэст будет предпочтительнее за свою неординарность и способность переосмысливать музыкальные стандарты, в то время как другие будут ценить Кендрика Ламара за его лирические способности и актуальность тем, которые он затрагивает.
Важно отметить, что музыкальная сцена обогащается за счет творческих дуэлей и соперничества между такими исполнителями, как Канье Уэст и Кендрик Ламар. Благодаря им музыка продолжает развиваться, становясь все более интересной, сложной и разноплановой. На конец, выбор между этими двумя гигантами — дело сугубо личное, и каждый может найти что-то особенное именно для себя в творчестве обоих артистов.
Дарья Гладких
Музыкальный обозреватель «Cобака.ru»:
«Илон Маск, Стив Возняк и еще более 1000 экспертов в сфере технологий, указывающие на отсутствие заложенных в ИИ этических принципов и невозможность регулирования генеративных нейросетей, в чем-то не правы. При всех попытках расколоть ChatGPT и заставить ответить на вопрос «максимально субъективно», ИИ выдавал стандартное: «Как модель искусственного интеллекта, моя задача состоит в том, чтобы предоставлять объективную информацию и не проявлять предпочтений». Дает ли это основание полагать, что какая-никакая этика в нем присутствует?
Как минимум на сегодняшний день можно с уверенностью констатировать: дать ответы на сакральные вопросы вроде «Кто круче — Канье Уэст или Кендрик Ламар?», ChatGPT не сможет. По крайней мере сейчас искусственный интеллект не сможет заменить музыкальных и других критиков — просто потому что не может быть субъективным. Модель 3.5 пыталась прикрыться этическими ограничениями, чат-бот на основе GPT 4.0 справился с задачей лучше, но это все еще не тот ответ, которого мы ждем от критика. Да, он сможет написать код для сайта за минуту, собрать воедино события по одной теме — даже помочь превратить 100 долларов в 25 тысяч, став виртуальным компаньоном по проекту с готовым, собственноручно им сгенерированным бизнес-планом.
Но кто знает, какими станут генеративные нейросети в будущем? А пока что наша задача — не бояться их, изучать их возможности, дискутировать с ними и даже спорить. Во-первых, это весело!».
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