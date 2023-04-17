Опасные фантазии! Редактирование генома, биопринтинг и телемедицина сделали нас уязвимыми перед Вирусом-Который-Нельзя-Называть?

Горизонты науки

Связка медицины и цифровых технологий уже сейчас приводит к невероятным результатам, и нет сомнений, что в ближайшем будущем те перспективы, о которых всё увереннее заявляют учёные, станут привычной повседневностью. Но далеко не все, о которых говорилось совсем недавно.

Мир будущего обойдётся без клонов. Во всяком случае, без тех, которых мы видели в фантастических фильмах. И уж совершенно точно — без тех, которых выращивают в качестве «комплекта запасных частей» для богатого владельца. Зачем выращивать клона, если любой необходимый для пересадки орган можно будет напечатать на 3D-принтере? Кости, хрящи, кожа — её можно будет печатать непосредственно на теле пациента, включая кровеносные сосуды и, конечно же, внутренние органы. Мочевой пузырь, почки, сердце — эти части человеческого тела мы сможем печатать уже в ближайшее время, по требованию, как сейчас печатаем футболки со своим изображением.

Потрясающий прогресс биопринтинга не оставляет сомнений в том, что в медицинских комплексах будущего будут сформированы целые отделения, обслуживающие хирургические и трансплантационные центры.

Если ваш личный цифровой доктор поймёт, что требуется пересадка того или иного органа, он направит соответствующую заявку и попросит вас представить образцы тканей для выращивания нужного количества биоматериала.

Хотя, возможно, вы были достаточно предусмотрительны и заранее снабдили свой медицинский центр полным набором образцов — в этом случае вам даже ехать никуда не придётся до тех пор, пока не получите приглашение в стационар. В назначенное время вас будет ожидать напечатанный орган и хирург, во многих случаях — робот, за действиями которого будет наблюдать профессиональный врач. Вы окажетесь на хирургическом столе, окружённом бесчисленными тончайшими и точнейшими манипуляторами, заснёте, получив безболезненный укол, и вскоре покинете медицинский центр обновлённым — с новым, аккуратно вставленным в вас органом, идеально подходящим по всем показателям, а значит — не вызывающим отторжения.

А в случаях, если повреждённый орган по каким-либо причинам невозможно воссоздать с помощью биопринтинга, можно будет воспользоваться достижениями ксенотранспланталогии — активно развивающейся технологии пересадки человеку органов животных. Точнее, органов, специально выращенных в животных для пересадки человеку. Органов, при создании которых использовался метод генетической корректировки, позволяющий вырастить орган для межвидовой трансплантации и не вызывающий отторжения из-за иммунного ответа организма.

И вот мы подошли к самому главному — методу генетической корректировки...Тот самый «первичный код», который нам так хочется разгадать и который мы начинаем раскалывать с помощью знаменитого CRISPR-cas9 — «нобелевского» метода направленного редактирования генома. Открытие метода стало прорывом в развитии генной инженерии и положило начало гигантскому количеству исследований и экспериментов.

От перспектив захватывает дух: прочитать геном, вычислить нужный ген — ответственный, например, за возникновение наследственного заболевания, удалить его или заменить другим и так излечить человека. Спасти ему жизнь.

Или сделать жизнь нормальной. Без необходимости постоянного переливания крови или приёма препаратов. Исправить то, что сломалось в самом «первичном коде»...

А может, исправить то, что не сломалось, а просто нам не нравится. Отыскать ген, отвечающий за старение, и отредактировать его. Пусть не удалить, но изменить так, чтобы мы как можно дольше оставались молодыми не только душой. Жили вечно или хотя бы очень-очень долго, оставаясь энергичными и полными сил. Возможно ли это?

На поиск ответа брошены колоссальные средства. Уточнение: на поиск положительного ответа — другие не интересуют.