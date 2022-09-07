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«А ты куда выходил-то? В Питер»: посмотрите трейлер сериала Тодоровского «Надвое» с Козловским и Петровым

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Стриминговый сервис more.tv показал трейлер сериала «Надвое» — нового проекта режиссера Валерия Тодоровского, действия которого происходят между Москвой и Петербургом. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский и Александр Петров.

Новый сериал Тодоровского рассказывает историю двух друзей-коллег, направленных в рядовую командировку, которая неожиданно меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Петербурге друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой, а позже — с загадочной виолончелисткой Настей. Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Главные женские роли в проекте исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина, съемки проходили в Москве и Петербурге. Продюсерами выступили Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Премьера сериала Валерия Тодоровского «Надвое» запланирована на 29 сентября.

Напомним, ранее в Москве стартовали съемки сериала «Актрисы» — совместного проекта режиссеров Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского по сценарию Паулины Андреевой. Показываем первые кадры со съемочной площадки.

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Александр Петров, Данила Козловский

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