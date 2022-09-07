Новый сериал Тодоровского рассказывает историю двух друзей-коллег, направленных в рядовую командировку, которая неожиданно меняет жизнь обоих. Давно женатый сдержанный умник Костя (Данила Козловский) и молодой раскованный шутник Саня (Александр Петров) обожают вести философские и ироничные разговоры о женщинах. В Петербурге друзья знакомятся сначала с эксцентричной тусовщицей Ирой, а позже — с загадочной виолончелисткой Настей. Две эти встречи делят жизни Кости и Сани надвое.

Главные женские роли в проекте исполнили Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина, съемки проходили в Москве и Петербурге. Продюсерами выступили Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

Премьера сериала Валерия Тодоровского «Надвое» запланирована на 29 сентября.

Напомним, ранее в Москве стартовали съемки сериала «Актрисы» — совместного проекта режиссеров Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского по сценарию Паулины Андреевой. Показываем первые кадры со съемочной площадки.