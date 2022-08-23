Проблемный сбор: как санкции повлияли на сортировку и переработку отходов? Вторсырье отправится на свалку?

Дефицитный текстиль

Если некоторые виды вторсырья сейчас некуда деть, то текстиля на переработку, напротив, в стране не хватает. «Раньше сырье в Россию в основном заходило из Европы, — объясняет директор по производству компании «Т-текстиль» Александр Завгородний. — Сейчас перевозки оттуда, будем выражаться мягко, затруднены, соответственно, на рынке возник серьезный дефицит».

Меньше стали собирать ветоши и внутри России. На это, в частности, повлиял уход из России компании H&M, в магазинах которой принимали старые вещи. Альтернативы этой системы в России пока нет. В ситуации, когда многие недорогие бренды покинули российский рынок, люди менее охотно расстаются со старыми вещами, предпочитая использовать их до последнего.

Это сказывается не только на переработчика тканей, но и на благотворительных проектах, которые собирают одежду для нуждающихся. «У нас упал сбор одежды, и при этом вырос спрос. Люди сдают меньше, потому что многие бренды ушли с рынка. И если раньше условно люди H&M сдавали легко, зная, что за 600 рублей можно купить новую футболку там же. То сейчас они стараются оставить одежду, потому что непонятно, получится ли приобрести ее в будущем. Брендовую одежду стараются или не сдавать, или отдавать адресно или в комиссионку. Это тенденция будет усиливаться, а спрос — только расти», — сетует Наталья Галечьян, гендиректор проекта «Спасибо».

Как отмечает Александр Завгородний из «Т-текстиль», дефицит в скором времени может быть компенсирован за счет организации поставок ветоши из Азии. Однако, он уверен: сложившаяся ситуация показала, что в России необходимо налаживать собственную систему сбора текстиля под переработку. С этим соглашается и гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. «Объемы образования текстиля — 1,9 млн тонн в год, при этом мощности для утилизации отходов из текстиля достигают всего 18 тысяч тонн. Таким образом, в России в год перерабатывается менее 1% образующихся отходов текстиля. Хотя спрос на изделия из переработанного текстиля сейчас большой. Необходимо развитие экономических стимулов по организации сбора и утилизации текстильных отходов, так как это очень непростое дело», — заключает он, отмечая, что сейчас текстиль составляет 1,5% твердых коммунальных отходов.