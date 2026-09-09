Первый складной iPhone, AirPods 5 с продвинутым «шумодавом» и новый CEO Джон Тернус! Главное с сентябрьской презентации Apple

В начале сентября Apple традиционно проводит свою главную презентацию, на которой представляется очередное поколение главного продукта компании — iPhone. В этом году этого события ждали с удвоенной силой. Во-первых, ведущим впервые должен был стать не Тим Кук (ранее ушедший на почетную пенсию), а новый CEO Джон Тернус. Во-вторых, и в-главных, публике должны были показать iPhone Duo — первый складной смартфон из Купертино. Впрочем, этим премьеры не ограничились, Apple представила новые поколения iPhone Pro, Apple Watch и AirPods. Рассказываем самое интересное обо всех новинках!
Джон Тернус — новое лицо Apple
Эпоха Тима Кука окончательно подошла к концу. Он представлял публике новинки Apple на протяжении 15 лет (с презентации iPhone 4S!), сменив в этой роли самого Стива Джобса. Теперь фанатам техники из Купертино нужно будет привыкать к сравнительно новому лицу — Джону Тернусу. Он присоединился к компании из Купертино еще в 2001-м, а в 2013-м стал вице-президентом по аппаратной инженерии так что фанаты «яблочной» техники уже не раз видели его в ходе представления различных продуктов компании.
Сентябрьская презентация стала его публичным дебютом в качестве полноценного руководителя Apple. Ранее Собака.ru подробно писала о биографии Тернуса, а так же о том, чего от него ждут аналитики рынка гаджетов и профильные журналисты.
iPhone 18 Pro и 18 Pro Max — «первый айфон для фотографов»
Первой новинкой, которую Тернус представил публике, стал iPhone 18 Pro (базовую модель 18-го поколения Apple пока не показала). Смартфон получил новый чип A20 Pro, который может похвастаться 6-ядерным центральным процессором (+20% к производительности по сравнению с прошлым поколением), 7-ядерным графическим процессором (+40% к производительности) и 32-ядерным Neural Engine (+100%).
Основная камера смартфона получила разрешение 48 Мп и подвижную диафрагму, которая позволяет лучше адаптироваться к очень яркому и очень тусклому освещению. Также приложение камеры открывает пользователю доступ к широкому спектру настроек: скорость затвора, баланс белого, фокусировка. Профильные каналы уже называют новинку «айфоном для фотографов».
При всем при этом iPhone 18 Pro будет способен держать заряд до 24 часов, а модель Pro Max — до 30 часов. Быстрая зарядка позволит довести уровень батареи до 50% всего за 15 минут. Во всяком случае так утверждает производитель.
Новинка доступна в четырех цветах: бургунди, серый, черный и голубой. В продажу гаджет поступит уже в сентябре. Цена стартует от 1199 долларов за модель Pro и от 1299 за Pro Max.
Новые AirPods 5 — базовая модель с продвинутым «шумодавом»
После новых iPhone Pro очередь дошла до AirPods 5. Очередное поколение наушников Apple получило улучшенную функцию шумоподавления (в Купертино утверждают, что она работает на 50% эффективнее, чем в AirPods 4). Также производитель усилил защиту устройства от воды и пыли.
Базовыми AirPods теперь можно управлять жестами (ранее эта возможность была доступна только в версии Pro). Из других приятных нововведений можно выделить более глубокую интеграцию с ИИ-инструментами.
Без подзарядки наушники проработают 5 часов. Также покупатели получили выбор: брать вариант с активным шумоподавлением или без него.
Стоимость новинки стартует от 129 долларов и появятся в продаже в сентябре.
Новые Apple Watch — «самый точный измеритель» сердцебиения
В третьей части презентации публике представили новую линейку «умных» часов компании. Традиционно в Купертино обещают, что их новый гаджет станет «самым точным» измерителем жизненных показателей (определение пульса должно стать в 16 раз точнее!).
Новинка будет измерять сердцебиение пользователя каждые пять секунд. Также устройство предлагает спортивного ИИ-помощника, который оценивает состояние, форму и биологический возраст владельца.
Также часы оборудованы микрофоном, который способен распознавать звуки сирен и звонков, а также анализирует разговоры. В конце дня пользователь может получить саммари всех бесед (при этом компания обещает не идентифицировать их участников).
Базовая версия Apple Watch будет работать на одном заряде до 50 часов. Цена стартует от 399 долларов.
Флагманская модель Ultra 4 оборудована чипом S11 и датчиками восстановления организма Readiness. Батарея позволит часам работать до 50 часов в обычном режиме и до 84 часов в энергосберегающем.
Цена на новинку стартует от 799 долларов. Продажи Series 12 и Ultra 4 стартуют тогда же, когда и большинства других новинок — 18 сентября.
iPhone Duo — первый складной смартфон от Apple
Без сомнения главной новинкой вечера стал iPhone Duo — первый заход Apple на поле складных смартфонов. Устройство получило большой внутренний гибкий дисплей с диагональю 7,6 дюймов. Это на 50% больше, чем у iPhone 18 Pro Max и на 80% больше, чем у iPhone 18 Pro. При этом в разложенном виде гаджет сал самым тонким смартфоном в истории компании. Внешний дисплей — 5,4 дюйма.
Внутри устройства работает точно такой же A20 Pro, так что производительность должна быть сходной с моделями Pro и Pro Max.
Из интересных особенностей новинку можно использовать формате планшета, книги (когда внутренний экран чуть изгибается и делится на две равные части) и в режиме 90 градусов, когда верхняя половина дисплея остается экраном, а нижняя используется как клавиатура.
Производитель обещает автономную работу до 31 часа на внутреннем дисплее и до 44 часов на внешнем.
Цена стартует от 1999 долларов, в продажу новинка поступит только в октябре.
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