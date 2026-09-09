Первый складной iPhone, AirPods 5 с продвинутым «шумодавом» и новый CEO Джон Тернус! Главное с сентябрьской презентации Apple

Первой новинкой, которую Тернус представил публике, стал iPhone 18 Pro (базовую модель 18-го поколения Apple пока не показала). Смартфон получил новый чип A20 Pro, который может похвастаться 6-ядерным центральным процессором (+20% к производительности по сравнению с прошлым поколением), 7-ядерным графическим процессором (+40% к производительности) и 32-ядерным Neural Engine (+100%).

Основная камера смартфона получила разрешение 48 Мп и подвижную диафрагму, которая позволяет лучше адаптироваться к очень яркому и очень тусклому освещению. Также приложение камеры открывает пользователю доступ к широкому спектру настроек: скорость затвора, баланс белого, фокусировка. Профильные каналы уже называют новинку «айфоном для фотографов».

При всем при этом iPhone 18 Pro будет способен держать заряд до 24 часов, а модель Pro Max — до 30 часов. Быстрая зарядка позволит довести уровень батареи до 50% всего за 15 минут. Во всяком случае так утверждает производитель.

Новинка доступна в четырех цветах: бургунди, серый, черный и голубой. В продажу гаджет поступит уже в сентябре. Цена стартует от 1199 долларов за модель Pro и от 1299 за Pro Max.