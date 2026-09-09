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Apple представила новое поколение наушников AirPods с еще более эффективным шумоподавлением

В рамках сентябрьской презентации, на которой Apple представила новое поколение iPhone, компания также показала публике AirPods 5. 

Скрин с сайта YouTube.ru

Очередное поколение наушников Apple получило улучшенную функцию шумоподавления (в Купертино утверждают, что она работает на 50% эффективнее, чем в AirPods 4). Также производитель усилил защиту устройства от воды и пыли. 

Базовыми AirPods теперь можно управлять жестами (ранее эта возможность была доступна только в версии Pro). Из других приятных нововведений можно выделить более глубокую интеграцию с ИИ-инструментами. 

Без подзарядки наушники проработают 5 часов. Также покупатели получили выбор: брать вариант с активным шумоподавлением или без него. 

Стоимость новинки стартует от 129 долларов и появятся в продаже в сентябре. 

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