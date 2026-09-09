Apple представила новое поколение наушников AirPods с еще более эффективным шумоподавлением

В рамках сентябрьской презентации, на которой Apple представила новое поколение iPhone, компания также показала публике AirPods 5.
Очередное поколение наушников Apple получило улучшенную функцию шумоподавления (в Купертино утверждают, что она работает на 50% эффективнее, чем в AirPods 4). Также производитель усилил защиту устройства от воды и пыли.
Базовыми AirPods теперь можно управлять жестами (ранее эта возможность была доступна только в версии Pro). Из других приятных нововведений можно выделить более глубокую интеграцию с ИИ-инструментами.
Без подзарядки наушники проработают 5 часов. Также покупатели получили выбор: брать вариант с активным шумоподавлением или без него.
Стоимость новинки стартует от 129 долларов и появятся в продаже в сентябре.
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