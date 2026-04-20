Теперь официально! У Apple будет новый руководитель! Тим Кук покидает пост гендиректора

Кук работал в Apple с 1998 года. Он возглавил компанию сразу после ухода с поста гендиректора Стива Джобса. «Под руководством Кука рыночная капитализация Apple выросла с примерно 350 миллиардов долларов до 4 триллионов долларов, что представляет собой увеличение более чем на 1000%, а годовая выручка увеличилась почти в четыре раза, со 108 миллиардов долларов в 2011 финансовом году до более чем 416 миллиардов долларов в 2025 финансовом году», — отмечается в официальном сообщении компании.

Несмотря на успехи компании СМИ уже долгое время (по крайней мере с 2024 года) пишут о грядущей отставке Кука. Обсуждалось несколько преемников, в частности:

старший вице-президент по разработке ПО Крейг Федериги;

старший вице-президент по сервисам Эдди Кью;

старший вице-президент по международному маркетингу Грег Джозвяк

операционный директор Apple Джон Тернус (его называли самой вероятной кандидатурой).

Слухи усиливались тем фактом, что Кук постепенно стал играть все меньшую роль в презентациях продуктов компании. Как писала в январе 2026 года The New York Times Кук объявил коллегам по компании, что «устал и хотел бы снизить нагрузку». В итоге 20 апреля было объявлено о смене руководства. Место гендиректора действительно займет Тернус, а Кук переместится на позицию executive chairman, которую переводят как исполнительный председатель. В его обязанности будет входить «помощь в некоторых аспектах деятельности компании, включая взаимодействие с политиками по всему миру».

Тернусу 50 лет. Учился он в Пенсильванском университете, во время он разработал устройство, «позволяющее людям с тетраплегией (паралич всех четырех конечностей, — прим. Собака.ru) кивком головы управлять механической рукой во время еды».

К компании из Купертино инженер присоединился в 2001-м, а вице-президентом по аппаратной инженерии стал в 2013 году. «За время работы в Apple Тернус курировал работу по разработке аппаратного обеспечения для множества новаторских продуктов во всех категориях. Он сыграл важную роль в запуске нескольких новых линеек продуктов, включая iPad и AirPods, а также многих поколений продуктов, таких как iPhone, Mac и Apple Watch», — пишу в компании.

Еще в конце прошлого года, когда активно обсуждался будущий выход Кука на Пенсию агентство Bloomberg характеризовало Тернуса следующим образом. «Он харизматичен, пользуется уважением среди преданных поклонников Apple и доверием Кука, который предоставил Тернусу больше обязанностей. Этот руководитель стал ключевым лицом, принимающим решения по планам развития продуктов, функциям и стратегиям, расширив свое влияние за пределы традиционной сферы деятельности руководителя отдела аппаратного обеспечения», — писали журналисты издания.

The New York Times характеризует Тернуса, как защитника нестандартных идей, умеющего найти баланс между стоимостью продукта и инновациями. В частности ему приписывается решение 2018 года добавить новую лазерную систему стабилизации для камер iPhone только на модели Pro. Это позволило с одной стороны внедрить инновацию, улучшающую качество снимков, с другой — не тратить по 40 лишних долларов на каждый смартфон компании, в условиях, когда большинство пользователей «не обратили бы [на новую возможность] внимания».

«Если вам нужно выпускать iPhone каждый год, Тернус — ваш человек», — сказал NYT Кэмерон Роджерс, работавший в Apple в управлении разработкой продуктов и программного обеспечения с 2005 по 2022 год. Впрочем, Роджерс отмечал также некоторую менеджерскую неопытность будущего гендиректора компании. «Он хороший парень. С ним хочется общаться. Все его любят, потому что он замечательный. Принимал ли он какие-то трудные решения? Нет. Решал ли он сложные аппаратные проблемы? Нет», — констатировал собеседник New York Times в январе 2026 года.