Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Гаджеты
  • News
Гаджеты

Поделиться:

Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max с передовыми чипами!

Apple представила первый iPhone нового поколения. Им стала флагманская модель iPhone 18 Pro. Это первый продукт, который показал публики новый CEO компании Джон Тернус, сменивший на этой позиции Тим Кук. 

Скрин с сайта YouTube.ru

Гаджет получил новый чип A20 Pro. Его центральный процессор имеет 6 ядер, графический — 7, Neural Engine — 32 ядра (против 16 в прошлом поколении). При этом, обещают в Купертино, новый iPhone 18 Pro будет держать заряд до 24 часов, а версия Pro Max — целых 30 часов. Для того, чтобы зарядить гаджет на 50% понадобится всего 15 минут.  

Блок камер получил серьезный апдейт в виде изменяемой диафрагмы, что должно повысить качество снимков при очень сильном освещении или, напротив, в темной комнате. Также пользователю доступны регулировки настроек диафрагмы, скорости затвора, баланса белого и так далее. «Айфоны наконец-то сделали Pro для фотографов», — прокомментировали анонс в профильном канале NN.   

Кроме того, обновленная Siri AI на борту обещает стать заменой ChatGPT, позволяет изменять голос помощника и воспринимает текстовые запросы. Правда, русский язык она не поддерживает. Надеемся, пока!

Цены на новинки стартуют от 1199 за модель Pro и за 1299 за Pro Max. При этом американским пользователям новинка будет доступна по программе подписки за 34,99 доллара в месяц. 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: