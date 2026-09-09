Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max с передовыми чипами!

Гаджет получил новый чип A20 Pro. Его центральный процессор имеет 6 ядер, графический — 7, Neural Engine — 32 ядра (против 16 в прошлом поколении). При этом, обещают в Купертино, новый iPhone 18 Pro будет держать заряд до 24 часов, а версия Pro Max — целых 30 часов. Для того, чтобы зарядить гаджет на 50% понадобится всего 15 минут.

Блок камер получил серьезный апдейт в виде изменяемой диафрагмы, что должно повысить качество снимков при очень сильном освещении или, напротив, в темной комнате. Также пользователю доступны регулировки настроек диафрагмы, скорости затвора, баланса белого и так далее. «Айфоны наконец-то сделали Pro для фотографов», — прокомментировали анонс в профильном канале NN.

Кроме того, обновленная Siri AI на борту обещает стать заменой ChatGPT, позволяет изменять голос помощника и воспринимает текстовые запросы. Правда, русский язык она не поддерживает. Надеемся, пока!

Цены на новинки стартуют от 1199 за модель Pro и за 1299 за Pro Max. При этом американским пользователям новинка будет доступна по программе подписки за 34,99 доллара в месяц.