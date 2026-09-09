Apple представила новые iPhone 18 Pro и iPhone Pro Max с передовыми чипами!

Apple представила первый iPhone нового поколения. Им стала флагманская модель iPhone 18 Pro. Это первый продукт, который показал публики новый CEO компании Джон Тернус, сменивший на этой позиции Тим Кук.
Гаджет получил новый чип A20 Pro. Его центральный процессор имеет 6 ядер, графический — 7, Neural Engine — 32 ядра (против 16 в прошлом поколении). При этом, обещают в Купертино, новый iPhone 18 Pro будет держать заряд до 24 часов, а версия Pro Max — целых 30 часов. Для того, чтобы зарядить гаджет на 50% понадобится всего 15 минут.
Блок камер получил серьезный апдейт в виде изменяемой диафрагмы, что должно повысить качество снимков при очень сильном освещении или, напротив, в темной комнате. Также пользователю доступны регулировки настроек диафрагмы, скорости затвора, баланса белого и так далее. «Айфоны наконец-то сделали Pro для фотографов», — прокомментировали анонс в профильном канале NN.
Кроме того, обновленная Siri AI на борту обещает стать заменой ChatGPT, позволяет изменять голос помощника и воспринимает текстовые запросы. Правда, русский язык она не поддерживает. Надеемся, пока!
Цены на новинки стартуют от 1199 за модель Pro и за 1299 за Pro Max. При этом американским пользователям новинка будет доступна по программе подписки за 34,99 доллара в месяц.
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