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Новое поколение Apple Watch также показали в рамках презентации Apple. Рассказываем о главных нововведениях!

В рамках сентябрьской презентации компания Apple представила следующее поколение своих часов Apple Watch и Watch Ultra, а также обновленное приложение «Здоровье». 

Скрин с сайта YouTube.ru

Как отмечается, новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получили принципиально переработанную систему датчиков. В итоге сердцебиение и другие показатели пользователя будут измеряться каждые 5 секунд, а потом собирают в диаграмму — буквально аппарат ЭКГ у вас на запястье!

Также компания из Купертино обновила приложение «Здоровье». В частности, добавили 10-балльную шкалу, которая дает оценку возможностям организма в начале дня.

Apple Watch 12 обещает работать до 24 часов, Ultra 4 — до 50. Стоимость составит 399 и 799 долларов соответственно. 

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