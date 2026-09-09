Новое поколение Apple Watch также показали в рамках презентации Apple. Рассказываем о главных нововведениях!

Как отмечается, новые Apple Watch Series 12 и Ultra 4 получили принципиально переработанную систему датчиков. В итоге сердцебиение и другие показатели пользователя будут измеряться каждые 5 секунд, а потом собирают в диаграмму — буквально аппарат ЭКГ у вас на запястье!

Также компания из Купертино обновила приложение «Здоровье». В частности, добавили 10-балльную шкалу, которая дает оценку возможностям организма в начале дня.

Apple Watch 12 обещает работать до 24 часов, Ultra 4 — до 50. Стоимость составит 399 и 799 долларов соответственно.