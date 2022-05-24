Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать свои магазины из-за дефицита товаров

Аналогичная ситуация, пишет «Коммерсантъ», складывается в Москве, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего сеть re:Store насчитывает 87 магазинов. Ритейлер iPort, в свою очередь, «временно закрыл по техническим причинам» четыре магазина в Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах страны.

Эксперты на рынке дистрибуции электроники называют основной причиной закрытия магазинов дефицит техники и снижение спроса на смартфоны. Авторизованные дилеры Apple, в числе которых re:Store и iPort, прибегают к такой мере с целью перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль. По информации «Коммерсанта», re:Store также рассматривает возможность организации параллельного импорта техники. Однако в таком случае Apple в будущем может не пойти на сотрудничество с ритейлеров даже в случае возобновления поставок техники в Россию.

Напомним, магазины re:Store по всей России уже закрывались — это произошло 2 марта. Как позже сообщили представители ритейлера, временное закрытие стало вынужденной мерой, вызванной «необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке».