Официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать свои магазины из-за дефицита товаров

Официальные ритейлеры техники Apple в России — компании re:Store и iPort — начали закрывать свои магазины, работающие в убыток. Это необходимо для того, чтобы в условиях сложившегося дефицита перераспределить товары в точки с более высоким трафиком.
В начале марта компания Apple объявила о приостановке продаж техники в России. К концу месяца ритейлеры оценили запасы техники Apple и Samsung в российских магазинах — по подсчетам на тот момент, смартфонов и других продуктов данных брендов должно было хватить на два-три месяца продаж, то есть до конца мая-июня.
Ввиду сложившегося дефицита re:Store и iPort начали закрывать убыточные магазины по всей России. Так, в Петербурге временно не работают точки продаж re:Store в торговом центре «Пик» на Сенной площади, в London Mall на Проспекте Большевиков, во «Французском бульваре»на Ленинском проспекте, а также в ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры.
Аналогичная ситуация, пишет «Коммерсантъ», складывается в Москве, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Челябинске и других городах. Всего сеть re:Store насчитывает 87 магазинов. Ритейлер iPort, в свою очередь, «временно закрыл по техническим причинам» четыре магазина в Петербурге. Всего в сети 28 магазинов в разных регионах страны.
Эксперты на рынке дистрибуции электроники называют основной причиной закрытия магазинов дефицит техники и снижение спроса на смартфоны. Авторизованные дилеры Apple, в числе которых re:Store и iPort, прибегают к такой мере с целью перераспределить товар в точках, которые аккумулируют наибольшую прибыль. По информации «Коммерсанта», re:Store также рассматривает возможность организации параллельного импорта техники. Однако в таком случае Apple в будущем может не пойти на сотрудничество с ритейлеров даже в случае возобновления поставок техники в Россию.
Напомним, магазины re:Store по всей России уже закрывались — это произошло 2 марта. Как позже сообщили представители ритейлера, временное закрытие стало вынужденной мерой, вызванной «необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке».
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