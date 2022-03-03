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Технологии

Магазины re:Store вновь открылись в России. Новые цены на iPhone — в одной картинке

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Сегодня утром, 3 марта, магазины re:Store — официальные ритейлеры техники Apple в России — вновь открыли свои двери для покупателей. Показываем новые цены на iPhone — в одной картинке.

В ночь на 2 марта компания Apple приостановила продажи техники в России. Страница онлайн-продаж на официальном русскоязычном сайте компании не работает, показывая пользователям черный экран: «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Кроме того, Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay. Для всех российских банков или только тех, которые попали под санкции — не уточняется.

Скриншот сайта re:Store по состоянию на утро 3 марта

Утром 2 марта магазины re:Store по всей России не открылись. Как позже сообщили представители ритейлера, это была временная мера, вызванная «необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке».

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