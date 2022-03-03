Магазины re:Store вновь открылись в России. Новые цены на iPhone — в одной картинке

В ночь на 2 марта компания Apple приостановила продажи техники в России. Страница онлайн-продаж на официальном русскоязычном сайте компании не работает, показывая пользователям черный экран: «Магазин Apple Store в данный момент закрыт». Кроме того, Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay. Для всех российских банков или только тех, которые попали под санкции — не уточняется.