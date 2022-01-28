На счету 19-летнего студента Джека Суини 15 Twitter-ботов, отслеживающих перемещения самолетов. Они используют открытые данные Федерального управления гражданской авиации США, а также обезличенные планы полетов джетов известных людей — в том числе основателя Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla Илона Маска, члена совета директоров Tesla и Space X Кимбала Маска и главы Nikola Тревора Милтона.

Бот, отслеживающий перемещения джета Илона Маска, самый популярный — на него подписаны 85 тысяч человек. Глава Tesla и SpaceX посчитал такое внимание к себе «риском для безопасности» и попросил Суини заблокировать бота. Поначалу 19-летний программист согласился и попросил взамен 3 тысячи долларов.

Однако позже Маск выяснил, что вся выручка Суини от ботов составляет лишь около 20 долларов в месяц, и предложил сумму побольше — 5 тысяч долларов. «Аппетиты» молодого программиста увеличились: он спросил предпринимателя, возможно ли получить за бот 50 тысяч долларов, необходимых ему для обучения и, возможно, покупки автомобиля Tesla. Маск пообещал подумать. Спустя несколько месяцев Суини вновь поднял ставку и заявил, что согласен на стажировку вместо денег. На это Маск пока также не ответил.