Журнал Time назвал человека года. В 2021-ом им стал Илон Маск

Журнал Time назвал основателя Tesla и космической компании SpaceX Илона Маска «Человеком года». В 2021-ом он стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh— TIME (@TIME) December 13, 2021
Редакция журнала Time
Об Илоне Маске:
Самый богатый человек в мире не владеет домом и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию. Он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных фанатов цепляется за каждое его высказывание. […] Это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь: клоун, гений, Эдгелорд, провидец, промышленник, шоумен, хамелеон. […] Его запускающая ракеты в космос SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в 1 триллион долларов. Это сделало Маска с состоянием более 250 миллиардов долларов самым богатым частным лицом в истории, по крайней мере, на бумаге. […] Итон Маск всю жизнь сопротивлялся ненавистникам. Теперь, кажется, он наконец в состоянии поставить их на место.
Напомним, к началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард. Ранее, к концу сентября, он обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes. В ноябре Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla — он и продал.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.