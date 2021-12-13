Журнал Time назвал человека года. В 2021-ом им стал Илон Маск

Об Илоне Маске:

Самый богатый человек в мире не владеет домом и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию. Он водит созданную им машину, которая не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных фанатов цепляется за каждое его высказывание. […] Это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь: клоун, гений, Эдгелорд, провидец, промышленник, шоумен, хамелеон. […] Его запускающая ракеты в космос SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в 1 триллион долларов. Это сделало Маска с состоянием более 250 миллиардов долларов самым богатым частным лицом в истории, по крайней мере, на бумаге. […] Итон Маск всю жизнь сопротивлялся ненавистникам. Теперь, кажется, он наконец в состоянии поставить их на место.