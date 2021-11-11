Илон Маск потерял 5 млрд долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla

Подписчики решили, что акции все-таки надо продать — поддержали идею 57,9%, выступили против 42,1%. Из-за голосования ценные бумаги начали дешеветь. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 9 ноября, стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%. По данным Bloomberg, из-за падения стоимости акций всего за двое суток Илон Маск стал беднее более чем на 50 миллиардов долларов.

Всего с начала недели Илон Маск продал 4,5 миллиона акций Tesla на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Для предпринимателя продажа стала первой за более чем пять лет и третьей с тех пор, как Tesla вышла на биржу в 2010 году.

Напомним, к началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард. Ранее, к концу сентября, он обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes.