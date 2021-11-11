Илон Маск потерял 5 млрд долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla

Основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск потерял 5 миллиардов долларов из-за опроса в Twitter. Подписчики решили, что ему стоит продать акции Tesla — он и продал.
«В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla. Вы хотите этого? В любом случае я буду придерживаться результатов голосования. Заметьте, я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции», — написал Маск в Twitter.
I will abide by the results of this poll, whichever way it goes— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
Подписчики решили, что акции все-таки надо продать — поддержали идею 57,9%, выступили против 42,1%. Из-за голосования ценные бумаги начали дешеветь. К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 9 ноября, стоимость акций Tesla снизилась более чем на 16%. По данным Bloomberg, из-за падения стоимости акций всего за двое суток Илон Маск стал беднее более чем на 50 миллиардов долларов.
Всего с начала недели Илон Маск продал 4,5 миллиона акций Tesla на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Для предпринимателя продажа стала первой за более чем пять лет и третьей с тех пор, как Tesla вышла на биржу в 2010 году.
Напомним, к началу ноября Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивалось более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард. Ранее, к концу сентября, он обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes.
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