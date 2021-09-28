Илон Маск обогнал Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком на Земле

Илон Маск стал третьим человеком в истории, чей капитал превысил 200 миллиардов долларов. Первым был основатель Amazon Джефф Безос, пробивший отметку в августе 2020 года, после него таких цифр добился владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно — его состояние, пишет Forbes, ненадолго преодолело этот рубеж в августе 2021 года.

Сейчас Безос и Арно занимают вторую и третью строчки в списке богатейших бизнесменов мира — их капиталы оцениваются в 197,7 и 175,8 миллиарда долларов соответственно. Состояние Илона Маска, следует из рейтинга Forbes Real-Time, превышает 203,4 миллиарда.

Напомним, ранее аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в истории человечества им может стать основатель компании Amazon Джефф Безос — и уже в 2026 году. А самым молодым триллионером в истории — основатель Facebook Марк Цукерберг.