К 1 ноября состояние Илона Маска составило 311 миллиард долларов. Как пишет Business Today, из них 190 миллиардов пришлись на долю Tesla в США, 40,3 миллиарда — на частные активы, а 6,3 миллиарда — на прочие обязательства. Разрыв между Маском и вторым самым богатым человеком в мире, основателем Amazon Джеффом Безосом, составляет 116 миллиардов долларов — собственный капитал последнего в настоящее время составляет 195 миллиардов долларов.

Напомним, еще в конце сентября Илон Маск, чье состояние на тот момент впервые превысило 200 миллиардов долларов, обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes. Ранее аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в истории человечества, по их подсчетам, им может стать основатель компании Amazon Джефф Безос — и уже в 2026 году. А самым молодым триллионером в истории — основатель Facebook Марк Цукерберг.