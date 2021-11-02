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Деньги

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 300 млрд долларов

Основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние оценивается более чем в 300 миллиардов долларов. В 2021 году он добавил к собственному капиталу 141 миллиард.

Britta Pedersen-Pool/Getty Images

К 1 ноября состояние Илона Маска составило 311 миллиард долларов. Как пишет Business Today, из них 190 миллиардов пришлись на долю Tesla в США, 40,3 миллиарда — на частные активы, а 6,3 миллиарда — на прочие обязательства. Разрыв между Маском и вторым самым богатым человеком в мире, основателем Amazon Джеффом Безосом, составляет 116 миллиардов долларов — собственный капитал последнего в настоящее время составляет 195 миллиардов долларов.

Напомним, еще в конце сентября Илон Маск, чье состояние на тот момент впервые превысило 200 миллиардов долларов, обогнал Джеффа Безоса и занял первую строчку рейтинга Forbes. Ранее аналитики Comparisun составили рейтинг будущих триллионеров. Первым в истории человечества, по их подсчетам, им может стать основатель компании Amazon Джефф Безос — и уже в 2026 году. А самым молодым триллионером в истории — основатель Facebook Марк Цукерберг.

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