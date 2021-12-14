Apple разрешила оставлять «цифровое наследство». Вышло обновление iOS 15.2

Как пишет The Verge, в новой версии iOS 15.2 появилась программа Digital Legacy («Цифровое наследие»). Она позволяет владельцам техники Apple назначать цифровых наследников, которые получат доступ к их учетной записи iCloud в случае их смерти.

Появилась возможность получить отчет о конфиденциальности приложений в «Настройках». Он покажет, как часто в течение последних семи дней приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам пользователя.

В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max теперь можно включить отдельный элемент для управления макросъемкой.

В приложении iMessage появилась настройка безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей на телефонах детей. Пока она доступна только пользователям на территории США.

Еще одно нововведение — функция, которая показывает, какие детали на iPhone были заменены и использовали ли при этом оригинальные запчасти Apple. Она доступна в «Настройках» в разделе «Об устройстве». Если внутри смартфона ничего не меняли, функция будет недоступна.