Apple разрешила оставлять «цифровое наследство». Вышло обновление iOS 15.2

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15.2. «Цифровое наследство», отчет о конфиденциальности и другие обновления — рассказываем подробнее.
Как пишет The Verge, в новой версии iOS 15.2 появилась программа Digital Legacy («Цифровое наследие»). Она позволяет владельцам техники Apple назначать цифровых наследников, которые получат доступ к их учетной записи iCloud в случае их смерти.
Появилась возможность получить отчет о конфиденциальности приложений в «Настройках». Он покажет, как часто в течение последних семи дней приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам пользователя.
В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max теперь можно включить отдельный элемент для управления макросъемкой.
В приложении iMessage появилась настройка безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей на телефонах детей. Пока она доступна только пользователям на территории США.
Еще одно нововведение — функция, которая показывает, какие детали на iPhone были заменены и использовали ли при этом оригинальные запчасти Apple. Она доступна в «Настройках» в разделе «Об устройстве». Если внутри смартфона ничего не меняли, функция будет недоступна.
Четыре новых iPhone 13 Apple презентовала 14 сентября. Продажи за первую неделю установили рекорд среди всех поколений смартфонов от Apple в России — пользователи приобрели 93 тысячи устройств. «Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов», — отметил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.
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