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Технологии

Apple разрешила оставлять «цифровое наследство». Вышло обновление iOS 15.2

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Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 15.2. «Цифровое наследство», отчет о конфиденциальности и другие обновления — рассказываем подробнее.

Marian Weyo / Shutterstock.com

Как пишет The Verge, в новой версии iOS 15.2 появилась программа Digital Legacy («Цифровое наследие»). Она позволяет владельцам техники Apple назначать цифровых наследников, которые получат доступ к их учетной записи iCloud в случае их смерти.

Появилась возможность получить отчет о конфиденциальности приложений в «Настройках». Он покажет, как часто в течение последних семи дней приложения получали доступ к геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам пользователя.

В приложении «Камера» на iPhone 13 Pro и 13 Pro Max теперь можно включить отдельный элемент для управления макросъемкой.

В приложении iMessage появилась настройка безопасности, которая размывает фотографии обнаженных людей на телефонах детей. Пока она доступна только пользователям на территории США.

Еще одно нововведение — функция, которая показывает, какие детали на iPhone были заменены и использовали ли при этом оригинальные запчасти Apple. Она доступна в «Настройках» в разделе «Об устройстве». Если внутри смартфона ничего не меняли, функция будет недоступна.

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Четыре новых iPhone 13 Apple презентовала 14 сентября. Продажи за первую неделю установили рекорд среди всех поколений смартфонов от Apple в России — пользователи приобрели 93 тысячи устройств. «Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов», — отметил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

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