Личный опыт: я неделю тестировала iPhone 13 — от снимков в полной темноте до настоящих фильмов

Всю неделю я использовала iPhone 13 по-максимуму. Снимала, редактировала, долго держала на воздухе в ночное время (это важно отметить ввиду похолоданий), не переводила в режим энергосбережения и использовала в режиме модема 24 часа в сутки — от него работали на двух ноутбуках, смотрели фильмы и сериалы. В таких спартанских условиях смартфон продержал заряд почти 18 часов подряд — при заявленных «до 19 часов воспроизведения видео». Если не раздавать вайфай и пользоваться умеренно, хватит на два дня — поснимать, попререписывпться, поскролить ленту Instagram (который один из самых большой убийц зарядки) поработать в заметках, послушать музыку через AirPods и еще по мелочи.

Когда у меня появился iPhone 12, мне казалось, что теперь об обновлении смартфона можно не думать еще несколько лет — 12-е поколение удовлетворит все желания. Но обзаведясь iPhone 13, взяла свои слова обратно. С этим смартфоном можно отправиться куда угодно, снимать где вздумается, даже в полной (абсолютно!) темноте. И даже не придется обвешиваться павербанками и проводами. Отдельная радость, если забыть про камеры, в саундсистеме. Да, это все тот же Dolby Atmos и пространственное аудио, но с поддержкой Lossless — форматом, позволяющим прослушивать музыку без сжатия и ставшим доступным с последним обновлением Apple Music. Теперь слышно все. Вообще все.