Личный опыт: я неделю тестировала iPhone 13 — от снимков в полной темноте до настоящих фильмов

Apple выпустила новое поколение iPhone — уже 13-е по счету. Редактор «Собака.ru» Даша Гладких неделю провела с новым девайсом и констатирует: если iPhone 12 открыл эру «яблочных» смартфонов-фотокамер, то iPhone 13 горит ярче всех звезд.
Пора признать: iPhone давно превратился в фотокамеру. И это больше хорошо, чем плохо. Мы хотим запечатлеть россыпь звезд в ночном небе. То, как тени падают на лицо любимого человека в полутьме спальни. Текстуру старой картины на стене. Красивый перелив оттенков на спелом яблоке. Попробовать себя в качестве режиссера. Может, даже снять свою первую короткометражку. Все эти возможности впервые подарило нам 12-е поколение iPhone — до сих пор помню свой восторг от сверхширокоугольной камеры (я тогда все снимала только на нее, боже мой!), «Ночного режима», стабилизации. Неделю назад вышел iPhone 13 — и, несмотря на мои сомнения (а что такого нового могут придумать в Apple, если все уже придумано?), 13-поколение способно удивлять.
На первый взгляд, изменилось в сравнении с 12-м поколением только расположение камер — теперь они по диагонали, а система камер TrueDepth (тот самый «челочный» предмет споров на фронтальной стороне смартфона) стала меньше. Как и всегда, «магия» Apple скрывается внутри. Технология оптической стабилизации, впервые представленная в iPhone 12 Pro Max (здесь важно напомнить, что на старте продаж он стоил 110 тысяч, тогда как iPhone 12 был на 30 тысяч рублей дешевле), доступна теперь на iPhone 13 и даже «малыше» iPhone 13 mini — она стабилизирует не объектив, а матрицу, поэтому снимки получаются более четкими. Сама матрица в широкоугольной камере теперь улавливает в два раза больше света. Это лучше всего заметно при съемке в темное время суток или в плохо освещенных помещениях — картинка на выходе получается яркой, детализированной и меньше «шумит».
Если смотреть на экран перед тем, как сделать снимок, кажется, что он получится не таким, как хотелось бы, особенно в темноте — высокий уровень шума, желтизна освящаемых извне объектов, пересвет самих источников света. Все меняется, если спустить затвор. 13-е поколение iPhone работает на чипе A15 Bionic, внутри которого новый процессор обработки сигнала, улучшенные средства вычислительной фотографии и более быстрая система Neural Engine, обрабатывающая 15,8 триллиона операций в секунду. Если простыми словами, то камера просто делает снимок, а искусственный интеллект редактирует его и дорабатывает. Даже снимая с максимальным приближение, снимки получаются детализированными и четкими — как будто стоишь близко к объекту. И A15 отлично с этим справляется.
А вот как снимает iPhone 13 при максимальном приближении:
Перед тем, как запостить фото, раньше я всегда «докручивала» его — в разделе «Править» выбирала фильтр, вручную настраивала яркость (потому что иногда хочется добавить чуть-чуть красок, а не превращать снимок в буйство цвета), делала светлые участки менее светлыми, тени более выразительными. Можно еще определить точку черного, оттенок, поиграть с насыщенностью и красочностью… В общем, это превращало процесс в увлекательную игру под названием «Я у мамы фотограф». В iPhone 13 по умолчанию теперь можно поставить фильтр на фото — появилась функция «Фотографические стили». Она применяет готовые наборы настроек к различным сценам и сюжетам, но, в отличие от обычных фильтров, самостоятельно адаптирует степень коррекции для разных участков изображения. Я сразу применила «насыщенный» фильтр — и все снимки обрели ту самую красочность, которую я кропотливо настраивала вручную.
Еще одно большое обновление — в iPhone 13 появился режим «Киноэффект». Он держит фокус на человеке даже если он двигается, переходит с одного лица на другое, предугадывает, когда человек появится в кадре и автоматически переводит фокус на него. Редактировать глубину резкости можно даже после съемки — все инструменты можно найти во вкладке «Править» или приложении iMovie. Портретный режим, к которому я всегда относилась скептически из-за какой-то излишней его театральности, стал более натуральным. Однозначно дам шанс сделать лучшее селфи со мной, но уже сейчас разрешу поснимать мою собаку — такая драма!
Если не на себе, так на других — вот как выглядят снимки, сделанные в портретном режиме:
iOS 15 также дает несколько новых возможностей для тех, кто использует iPhone скорее как камеру, нежели средство связи. В панели информации теперь можно узнать модель камеры и объектива, длительность выдержки, размер файла и другие сведения о фото. В воспоминания можно добавлять музыку из Apple Music. А еще то, что понравилось лично мне — в той же вкладке «Править» можно рисовать! Без Apple Pencil получится слегка коряво, но даже пальцем удастся превратить снимок в цветущий сад.
Всю неделю я использовала iPhone 13 по-максимуму. Снимала, редактировала, долго держала на воздухе в ночное время (это важно отметить ввиду похолоданий), не переводила в режим энергосбережения и использовала в режиме модема 24 часа в сутки — от него работали на двух ноутбуках, смотрели фильмы и сериалы. В таких спартанских условиях смартфон продержал заряд почти 18 часов подряд — при заявленных «до 19 часов воспроизведения видео». Если не раздавать вайфай и пользоваться умеренно, хватит на два дня — поснимать, попререписывпться, поскролить ленту Instagram (который один из самых большой убийц зарядки) поработать в заметках, послушать музыку через AirPods и еще по мелочи.
Когда у меня появился iPhone 12, мне казалось, что теперь об обновлении смартфона можно не думать еще несколько лет — 12-е поколение удовлетворит все желания. Но обзаведясь iPhone 13, взяла свои слова обратно. С этим смартфоном можно отправиться куда угодно, снимать где вздумается, даже в полной (абсолютно!) темноте. И даже не придется обвешиваться павербанками и проводами. Отдельная радость, если забыть про камеры, в саундсистеме. Да, это все тот же Dolby Atmos и пространственное аудио, но с поддержкой Lossless — форматом, позволяющим прослушивать музыку без сжатия и ставшим доступным с последним обновлением Apple Music. Теперь слышно все. Вообще все.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.