Камеры на iPhone 13 и iPhone 13 Mini теперь расположены по диагонали. Кроме того, «челка», где расположены фронтальная камера и Face ID, стала на 20% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Но это не все изменения.

Новая широкоугольная камера передает цвета и текстуру, создавая на 47% меньше шума. Внутри камер — самая большая матрица, когда-либо встроенная в систему двух камер от Apple. А «Ночной режим» съемки, как говорят в Apple, просто впечатляет — короткая выдержка позволяет снимать более детализированные снимки.

Также в iPhone 13 и iPhone 13 Mini появилась функция «Киноэффект». Она держит фокус на человеке даже если он двигается, переходит с одного лица на другое, предугадывает, когда человек появится в кадре и автоматически переводит фокус на него.