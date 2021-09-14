Сегодня, 14 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. В числе новинок iPhone 13 и iPhone 13 Mini — с процессором A15 Bionic и камерами, расположенными по диагонали. А еще функцией «Киноэффект»!
Камеры на iPhone 13 и iPhone 13 Mini теперь расположены по диагонали. Кроме того, «челка», где расположены фронтальная камера и Face ID, стала на 20% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Но это не все изменения.
Новая широкоугольная камера передает цвета и текстуру, создавая на 47% меньше шума. Внутри камер — самая большая матрица, когда-либо встроенная в систему двух камер от Apple. А «Ночной режим» съемки, как говорят в Apple, просто впечатляет — короткая выдержка позволяет снимать более детализированные снимки.
Также в iPhone 13 и iPhone 13 Mini появилась функция «Киноэффект». Она держит фокус на человеке даже если он двигается, переходит с одного лица на другое, предугадывает, когда человек появится в кадре и автоматически переводит фокус на него.
При создании iPhone 13 и iPhone 13 Mini использовалось множество переработанных материалов — например, антенны закрыты материалом, полученным из пластиковых бутылок. Чип A15 Bionic внутри смартфонов повышает производительность и эффективность устройства — как утверждают в Apple, процессор на 50% обгоняет в этом ближайших конкурентов и является самым быстрым центральным процессором в смартфонах.
iPhone 13 поступит в продажу по цене от 799 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня. iPhone 13 Mini обойдется в 699 долларов и выше.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.