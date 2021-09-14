Apple презентовала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Сегодня, 14 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. Главной новинкой стали iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Он больше не смартфон, теперь это настоящая кинокамера!
Система камер на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получила самое масштабное обновление. Улучшенная аппаратная часть позволяет передать еще больше деталей. Интеллектуальное программное обеспечение открывает новые возможности для съемки фото и видео. Чип A15 Bionic внутри смартфонов
Новая сверхширокоугольная камера с обновленным объективом и системой автофокуса теперь может снимать на расстоянии двух сантиметров от объекта. Но макрофотографии — это только начало: теперь пользователи могут снимать и макровидео, даже замедленное или таймлапс.
Широкоугольная камера с увеличенной диафрагмой и нашей самой большой матрицей среди устройств Apple использует возможности сканера LiDAR для портретов в «Ночном режиме». Функция теперь доступна на всех камерах — в том числе телефотокамеры, чего раньше не было.
У обновленной телефотокамеры появился не только «Ночной режим». Фокусное расстояние 77 миллиметров и трехкратный оптический зум позволяют снимать идеальные портреты или фото издалека. Если объект находится вблизи, можно настраивать степень размытия фона и экспериментировать с эффектами студийного освещения.
Режим «Киноэффект», появившийся на iPhone 13 и iPhone 13 Mini, работает на всех камерах «про»-линейки — широкоугольной, сверхширокоугольной и телефото. Он распознает, когда новый объект готов появиться в кадре, и сразу же переводит фокус на него, сделать это или отрегулировать бокэ можно и после съемки.
Еще одно обновление iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — фотографические стили. Они позволяют применить к снимкам выбранные параметры тона и теплоты, при этом оттенки неба и кожи остаются естественными — достичь такого эффекта с обычными фильтрами не получится. Настроить стиль съемки достаточно один раз, и он будет применяться автоматически.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, на которых можно можно полностью снять и отредактировать фильм в формате ProRes или в стандарте Dolby Vision. ProRes подразумевает высокую четкость изображения и низкую степень сжатия, поэтому создавать видеоконтент, готовый к публикациям и презентациям, можно буквально на ходу.
Дисплей iPhone 13 Pro — 6,1 дюйма, iPhone Pro Max — 6,7 дюйма. Смартфоны облачены в корпуса из хирургической нержавеющей стали четырех цветов — небесно-голубой, серебристый, золотой и графитовый. Передняя панель Ceramic Shield повышает прочность, а защита от воды IP68 позволяет погружать смартфон на глубину более 6 метров в течение более получаса.
Экраны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max на 25% ярче на улице по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов от Apple. Аккумулятор работает до 1,5 часа дольше на iPhone 13 Pro и до 2,5 на iPhone 13 Pro Max.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступят в продажу по цене от 999 и 1099 долларов соответственно. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти.
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