Apple презентовала iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Система камер на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получила самое масштабное обновление. Улучшенная аппаратная часть позволяет передать еще больше деталей. Интеллектуальное программное обеспечение открывает новые возможности для съемки фото и видео. Чип A15 Bionic внутри смартфонов

Новая сверхширокоугольная камера с обновленным объективом и системой автофокуса теперь может снимать на расстоянии двух сантиметров от объекта. Но макрофотографии — это только начало: теперь пользователи могут снимать и макровидео, даже замедленное или таймлапс.

Широкоугольная камера с увеличенной диафрагмой и нашей самой большой матрицей среди устройств Apple использует возможности сканера LiDAR для портретов в «Ночном режиме». Функция теперь доступна на всех камерах — в том числе телефотокамеры, чего раньше не было.