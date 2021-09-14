iPhone 13 с камерами по диагонали, Apple Watch Series 7 с быстрой зарядкой и новый iPad: какие новинки представила Apple

В штаб-квартире компании Apple в калифорнийском Купертино прошла презентация новых продуктов компании. Зрителям представили iPhone 13 с уменьшенной на 20% «челкой», новое поколение «умных» часов Watch Series 7 с быстрой зарядкой и самый быстрый iPad Mini в истории. Рассказываем о новинках.
iPhone 13 и iPhone 13 Mini
Самым ожидаемым событием вечера стала презентация новых смартфонов от Apple. Даже тем, кто не следит за новинками, легко будет узнать iPhone 13 и iPhone 13 Mini: камеры на них расположены по диагонали. Также производитель уменьшил «челку», в которой расположены фронтальная камера и Face ID. Она на 20% меньше, чем у предыдущей модели.
Особой гордостью производителя стал процессор A15 Bionic. В Apple утверждают: чип, установленный в новом iPhone, на 50% быстрее ближайших конкурентов и является самым быстрым центральным процессором в существующих смартфонах.
Новая широкоугольная камера дает на 47% меньше шума. Также в iPhone 13 и iPhone 13 Mini появилась функция «Киноэффект». Она держит фокус на человеке даже если он двигается, переходит с одного лица на другое, предугадывает, когда человек появится в кадре и автоматически переводит фокус на него. Возможности оптики нового смартфона продемонстрировали с помощью короткого киноролика, снятого с помощью новинки.
Особый упор был сделан на экологичность новинки. Для создания смартфонов используют переработанные материалы: так, антенны новых iPhone 13 и iPhone 13 Mini закрыты слоем пластика, полученного из бутылок для воды. iPhone 13 поступит в продажу по цене от 799 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня. iPhone 13 Mini обойдется в 699 долларов и выше.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
Также Apple представила смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, позволяющие полностью снять и отредактировать фильм в формате ProRes или в стандарте Dolby Vision. Пользователи смартфонов смогут снимать замедленные видео и делать макросъемку. Кроме того, на моделях линейки Pro доступна функция «Киноэффект».
Еще одно обновление iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — фотографические стили. С их помощью можно применять к снимкам выбранные параметры тона и теплоты, при этом оттенки кожи и неба сохранят свою естественность. Как утверждают в Apple, достичь такого эффекта с помощью обычных фильтров не получится.
Также производитель уделил внимание прочности. Корпус из хирургической нержавеющей стали и передняя панель Ceramic Shield защищают устройство при падении и ударах. Защита от воды IP68 позволяет погружать смартфон на глубину более 6 метров в течение более получаса.
Экраны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max на 25% ярче на улице по сравнению с предыдущими поколениями смартфонов от Apple. Аккумулятор работает до 1,5 часа дольше на iPhone 13 Pro и до 2,5 на iPhone 13 Pro Max по сравнению с предыдущими моделями (это же касается и стандартных iPhone 13 и iPhone 13 Mini). iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступят в продажу по цене от 999 и 1099 долларов соответственно. Пользователи также смогут выбрать версию на 1 терабайт встроенной памяти.
iPad и iPad Mini
Также в ходе презентации представили обновленный iPad. Устройство получило фронтальную сверхширокоугольную камеру с разрешением 12 мегапикселей, позволяющую делать еще более качественные селфи и групповые снимки.
Универсальная задняя камера позволяет не только получать высококачественные снимки и видео, но также сканировать документы и использовать иммерсивные приложения дополненной реальности. Также iPad впервые поддерживает функцию «В центре внимания», которая раньше была доступна только на смартфонах Apple. Она позволяет камере отслеживать людей и их перемещения в кадре. Цена на устройство начинается от 329 долларов.
Новый iPad Mini получил дисплей с диагональю 8,3 дюйма. При этом меньшая по размеру модель оснащается более мощным процессором. За счет этого производительность устройства выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением. Также планшет поддерживает стандарт 5G.
Благодаря добавлению в iPad Mini портала USB-C к планшету можно будет подключать фотокамеру и даже портативное устройство для УЗИ! iPad Mini поступит в продажу по цене от 499 долларов.
Apple Watch Series 7 и Fitness+
Еще одной новинкой стало новое поколение «умных» часов от Apple. По сравнению с прошлой моделью их дисплей увеличился на 20%, а если сравнивать с Series 3, то на 50%. Это позволит владельцам Apple Watch Series 7 использовать полноценную клавиатуру.
Особый упор в ходе презентации новинки Apple сделали на прочности часов. Гаджет должен выдержать не только удары, но и погружение на глубину до 50 метров. Также Watch Series 7 стали первым подобным устройством компании, получившим рейтинг IP6X, означающий, что их можно использовать в пыльной среде.
Устройство получило новый кабель USB-C для быстрой зарядки (она стала на 33% быстрее, в сравнении с предыдущей моделью!) Всего восьми минут хватит, чтобы устройство зарядилось достаточно для восьмичасовой работы в режиме отслеживания сна. Полной зарядки должно хватить на 18 часов. Цена на устройство стартует от 399 долларов.
Также в ходе презентации было объявлено о расширении границ «яблочного» сервиса тренировок Fitness+. Он будет доступен в том числе в России. Кроме того, подписчикам будет доступна новая функция совместных тренировок с другими людьми через iPhone, iPad и Apple TV.
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