iPhone 13 с камерами по диагонали, Apple Watch Series 7 с быстрой зарядкой и новый iPad: какие новинки представила Apple

iPhone 13 и iPhone 13 Mini

Самым ожидаемым событием вечера стала презентация новых смартфонов от Apple. Даже тем, кто не следит за новинками, легко будет узнать iPhone 13 и iPhone 13 Mini: камеры на них расположены по диагонали. Также производитель уменьшил «челку», в которой расположены фронтальная камера и Face ID. Она на 20% меньше, чем у предыдущей модели.

Особой гордостью производителя стал процессор A15 Bionic. В Apple утверждают: чип, установленный в новом iPhone, на 50% быстрее ближайших конкурентов и является самым быстрым центральным процессором в существующих смартфонах.

Новая широкоугольная камера дает на 47% меньше шума. Также в iPhone 13 и iPhone 13 Mini появилась функция «Киноэффект». Она держит фокус на человеке даже если он двигается, переходит с одного лица на другое, предугадывает, когда человек появится в кадре и автоматически переводит фокус на него. Возможности оптики нового смартфона продемонстрировали с помощью короткого киноролика, снятого с помощью новинки.

Особый упор был сделан на экологичность новинки. Для создания смартфонов используют переработанные материалы: так, антенны новых iPhone 13 и iPhone 13 Mini закрыты слоем пластика, полученного из бутылок для воды. iPhone 13 поступит в продажу по цене от 799 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня. iPhone 13 Mini обойдется в 699 долларов и выше.