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СМИ: Apple может сократить производство iPhone 13 из-за нехватки чипов

Apple может сократить производство iPhone 13 из-за нехватки чипов. До конца года в продажу поступит на 10 миллионов меньше смартфонов, чем планировала компания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

TonyV3112 / Shutterstock.com

«Компания ожидала, что в последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь сообщает партнерам-производителям, что общий объем будет ниже, потому что Broadcom Inc. и Texas Instruments Inc. изо всех сил пытаются поставить достаточное количество компонентов», — сообщают источники.

До конца 2021 года Apple планировала выпустить еще 90 миллионов iPhone 13. Производство придется сократить из-за того, что компании Broadcom и Texas Instruments не поставляют необходимое количество чипов для сборки. По данным издания, Apple также сталкивается с нехваткой компонентов у других поставщиков.

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Четыре новых iPhone 13 Apple презентовала 14 сентября. Продажи за первую неделю установили рекорд среди всех поколений смартфонов от Apple в России — пользователи приобрели 93 тысячи устройств. «Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов», — отметил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

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