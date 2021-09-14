Apple презентовала iPad и iPad Mini без кнопки «домой»

Внутри нового iPad процессор A13 Bionic — он на 20% более производительный в сравнении с предыдущими моделями. С чипом планшет откликается на все действия — от общения в чатах и серфинга в интернете до прохождения иммерсивных игр.

Камера в iPad также обновлена. Снимать одинаково отличные фото можно как с задней камеры, так и с фронтальной. Планшет впервые поддерживает функцию «В центре внимания», которая раньше была только на смартфонах Apple — она отслеживает людей в кадре и их перемещения, работает в портретном режиме.

iPad поступит в продажу по цене от 329 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня. Планшет поставляется с новой iPad OS 15.