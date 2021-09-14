Apple презентовала iPad и iPad Mini без кнопки «домой»

Сегодня, 14 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. Первая новинка — обновленные iPad и iPad Mini. Рассказываем о них подробнее.
Внутри нового iPad процессор A13 Bionic — он на 20% более производительный в сравнении с предыдущими моделями. С чипом планшет откликается на все действия — от общения в чатах и серфинга в интернете до прохождения иммерсивных игр.
Камера в iPad также обновлена. Снимать одинаково отличные фото можно как с задней камеры, так и с фронтальной. Планшет впервые поддерживает функцию «В центре внимания», которая раньше была только на смартфонах Apple — она отслеживает людей в кадре и их перемещения, работает в портретном режиме.
iPad поступит в продажу по цене от 329 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня. Планшет поставляется с новой iPad OS 15.
iPad Mini обновили по-максимуму. Планшет помещается в ладони — размер дисплея составляет 8,3 дюйма, у него тонкая рамка и закругленные края. Также устройство получило новые цвета — фиолетовый, розовый, «сияющая звезда» и «серый космос».
Touch ID в iPad Mini теперь находится под кнопкой блокировки — это сделает пользование устройством еще удобнее, считают в компании. В iPad Mini добавлен портал USB-C — теперь можно подключать к нему фотокамеру и даже прибор для портативного УЗИ.
Производительность iPad Mini на 40% выше в сравнении с моделями предыдущего поколения, а графический процессор работает на 80% быстрее — в Apple обещают, что он будет просто летать! Этому поможет и добавленная поддержка 5G.
В iPad Mini обновлены обе камеры. Внутри — 12-мегапиксельный сенсор и увеличенная диафрагма, вспышка TrueTone для съемки при слабом освещении, а также возможность снимать видео в 4К. Не обошлось и без функции «В центре внимания» — на iPad Mini она также поддерживается.
В линейке аксессуаров — серия чехлов Smart Folio. Также iPad Mini поддерживает Apple Pencil 2-го поколения — он всегда под рукой, подключен и заряжен.
iPad Mini поступит в продажу по цене от 499 долларов уже на следующей неделе, заказать можно с сегодняшнего дня.
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