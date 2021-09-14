Apple презентовала Watch Series 7 — с полноценной клавиатурой и быстрой зарядкой

Сегодня, 14 сентября, в штаб-квартире Apple в Купертино проходит презентация новых продуктов компании. В числе новинок новое поколение часов Watch Series 7 — с быстрой зарядкой и самым большим дисплеем, благодаря чему можно пользоваться полноценной клавиатурой.
Дисплей новых Watch Series 7 на 20% больше предыдущего поколения и на 50% в сравнении с Series 3. За счет этого на нем помещается в два раза больше текста, чем на модели предыдущего поколения, а также можно воспользоваться полноценной клавиатурой. Толщина рамки теперь всего 1,7 миллиметра, форма стала более изящной — углы закруглянные, а дисплей практически сливаются с корпусом.
Series 7, уверяют в Apple, самые прочные часы в линейке. Они получили улучшенную защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров. Часы работают 18 часов без подзарядки и получили новый кабель USB-C для быстрой зарядки — благодаря чему заряжаются до 33% быстрее предыдущего поколения. Например, восьми минут зарядки хватит на восемь часов отслеживания состояния сна.
Watch Series 7 поступят в продажу по цене от 399 долларов этой осенью.
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