Apple презентовала Watch Series 7 — с полноценной клавиатурой и быстрой зарядкой

Дисплей новых Watch Series 7 на 20% больше предыдущего поколения и на 50% в сравнении с Series 3. За счет этого на нем помещается в два раза больше текста, чем на модели предыдущего поколения, а также можно воспользоваться полноценной клавиатурой. Толщина рамки теперь всего 1,7 миллиметра, форма стала более изящной — углы закруглянные, а дисплей практически сливаются с корпусом.

Series 7, уверяют в Apple, самые прочные часы в линейке. Они получили улучшенную защиту от ударов, пыли и водонепроницаемость — выдержат погружение в воду на глубину до 50 метров. Часы работают 18 часов без подзарядки и получили новый кабель USB-C для быстрой зарядки — благодаря чему заряжаются до 33% быстрее предыдущего поколения. Например, восьми минут зарядки хватит на восемь часов отслеживания состояния сна.

Watch Series 7 поступят в продажу по цене от 399 долларов этой осенью.