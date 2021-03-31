Samsung начала устанавливать сервисы «Яндекса» на смартфоны. Их нельзя удалить, но можно спрятать

Как пишет «Коммерсантъ», отечественные приложения появляются на смартфонах пользователей из России в ходе обновлений системы. Это «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты». Их нельзя удалить, но можно убрать иконку с экрана устройства.

По закону, требование о предварительной установке распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля 2021 года. Но, как говорят в Минцифры, отдельные производители могли начать установку и раньше. В Samsung признают, что закон не подразумевает изменений для устройств, уже находящихся в использовании. Тем не менее, с учетом технических особенностей системы, программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда, объясняют в компании.

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом 2 декабря 2019 года. Реализация закона должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года, позже обязательную предустановку отложили еще на три месяца. Закон вступит в силу с 1 апреля — и уже установлен размер штрафов за продажу смартфонов без предустановленного российского ПО.

Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Сейчас известно, что производителей электроники обяжут предустанавливать российский поисковик в браузеры — Минцифры планирует расширить действие закона. Также согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке российского ПО корпорация Apple.