СМИ: Apple согласилась предустанавливать российское ПО на свои устройства

Как пишут «Ведомости», соглашение было достигнуто в ходе переговоров с руководством Минцифры. При настройке гаджета от Apple после первого включения пользователь увидит диалоговое окно, в котором ему по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством России списка. Отказаться разрешат — для этого необходимо будет убрать галочки напротив тех или иных приложений. В офисе Apple эту информацию подтвердили.

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом 2 декабря 2019 года. Реализация закона должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года, позже обязательную предустановку отложили еще на три месяца. Закон вступит в силу с 1 апреля — и уже установлен размер штрафов за продажу смартфонов без предустановленного российского ПО.

Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта. Сейчас известно, что производителей электроники обяжут предустанавливать российский поисковик в браузеры — Минцифры планирует расширить действие закона.