Госдума утвердила размер штрафов за продажу смартфонов без предустановленного российского ПО

Госдума утвердила размер штрафов за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта на технически сложные товары — смартфоны и компьютеры. Предустанавливать ПО производителей обяжут в рамках принятых поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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Alexander Supertramp / Shutterstock.com
Штрафы за продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без предустановленного на них российского ПО составят для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.
Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года.
Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.
Реализация поправок в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года, позже обязательную предустановку отложили еще на три месяца.
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