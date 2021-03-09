Госдума утвердила размер штрафов за продажу смартфонов без предустановленного российского ПО

Штрафы за продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без предустановленного на них российского ПО составят для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч. Рассматривать дела о такого рода нарушениях будет Роспотребнадзор.

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года.

Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Реализация поправок в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года, позже обязательную предустановку отложили еще на три месяца.