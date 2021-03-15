Производителей электроники обяжут предустанавливать российский поисковик в браузеры

Министерство цифрового развития планирует расширить действие закона о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Для этого производителей продаваемой в России электроники планируют обязать устанавливать отечественный поисковик в браузеры.

Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее постановление, обязывающее производителей продаваемых в России устройств устанавливать в браузеры на них отечественный поисковик, Минцифры планирует подготовить к апрелю. Как рассчитывают в министерстве, «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию» пользователи устройств получат начиная с 1 июля 2021 года.

Правительству предстоит решить, какой именно поисковик будет предустановлен в браузеры. Основным интересантом этой инициативы участники рынка считают «Яндекс». Эксперты также считают, что, в случае реализации планов Минцифры, позиции «Яндекса» укрепятся, а американской Google придется искать новые источники дохода на российском рынке.

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом 2 декабря 2019 года. Реализация закона должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года, позже обязательную предустановку отложили еще на три месяца. Закон вступит в силу с 1 апреля — и уже установлен размер штрафов за продажу смартфонов без предустановленного российского ПО.