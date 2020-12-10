Обязательную предустановку российского ПО на смартфоны вновь отложили

Законопроект, обязывающий производителей смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV предустанавливать на технику российское программное обеспечение, был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября и подписан президентом России Владимиром Путиным 2 декабря 2019 года. Главная цель поправок статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» — обеспечить доступ российских разработчиков на глобальный рынок и безопасность мобильных устройств. При этом список российских приложений, подлежащих предустановке, не указан — его определит правительство, сформировав конкретный перечень оборудования и типов софта.

Реализация поправок в статью №4 Закона РФ «О защите прав потребителей» должна была начаться 1 июля 2020 года. Из-за коронавируса сроки сдвигнулись до 1 января 2021 года. Обязательная предустановка российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вновь перенесена — теперь на 1 апреля 2021-го. Как пишет РИА «Новости», также на эти устройства может быть установлено ПО разработки других членов Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Ранее ФАС уже выбрала типы программ, которые в обязательном порядке должны предустанавливаться на гаджеты, продаваемые в России. Так, в рамках «закона против Apple», на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV появятся социально значимые приложения и ПО, пропагандирующее духовно-нравственные ценности. Кроме того, ФАС планирует обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить полную удаляемость установленных на смартфоны приложений. Роскомнадзор уже сформировал реестр аудиовизуальных сервисов, обязательных к предустановке на смартфоны. В свою очередь производители электроники попросили отсрочить «закон против Apple». Они рассчитывают на продление срока разработки подзаконных актов. О готовности предустанавливать российское ПО на свои устройства заявили Samsung, Xiaomi и Asus.