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Финансы

Цифра дня: около 70 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана в 2022 году

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Почти половина из них работает и находится в республике на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального банка Узбекистана.

Kadagan / Shutterstock.com

«С начала года 67 тыс. россиян открыли счета и около половины из них находятся в Узбекистане на постоянной основе», – рассказал представитель финансового регулятора со ссылкой на председателя правления ЦБ Мамаризо Нурмурадова.

Напомним, во многих странах возникают трудности при использовании российских карт «Мир». В октябре несколько банков в Киргизии приостановили обслуживание этой платежной системы.

Также стало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.

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