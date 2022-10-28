Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0–13,0% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ», – говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает, что будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и процесса перестройки экономики РФ, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Напомним, в конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% из-за роста девальвационных и инфляционных рисков. Спустя почти месяц, 8 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 17%. 29 апреля регулятор вновь изменил значение индикатора, снизив его до 14%. Это объяснялось «замедлением текущих темпов роста цен, укреплением рубля и охлаждением потребительской активности». После происходило дальнейшее снижение. В сентябре Центробанк понизил ключевую ставку до 7,5% годовых.