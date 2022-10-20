Пятый банк в Киргизии приостановил обслуживание российских карт «Мир»

«Информируем вас о том, что с 20 октября обслуживание карт "МИР" некоторых российских банков в устройствах Коммерческого банка "Кыргызстан" приостановлено», — указано на сайте банка.

На сайте организации опубликован также перечень из 21 российского банка, чьи карты «Мир» больше не будут обслуживаться из-за санкций. Среди них — Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и другие.

Ранее о приостановке обслуживания карт «Мир» заявили два банка Киргизии — «Доскредобанк» и «Бакай банк».

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Ранее стало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

Обслуживание карт приостановил также один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы». В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.