Два банка Киргизии приостановили обслуживание российских карт «Мир»

«Обслуживание карт «Мир», к сожалению, прекращено, это внутреннее решение нашего банка», — цитирует представителя Бакай банка ТАСС. По ее словам, действие данного запрета «будет долгим».

Сообщение о приостановке приема и обслуживания карт «Мир» появилось и на сайте Доскредобанка. При этом сроки возобновления проведения операций и причины их приостановления не уточняются.

Трудности при использовании российских карт возникают во многих странах. Ранее стало известно, что Шри-Ланка не будет принимать карты «Мир». При этом ранее в посольстве Шри-Ланки в Москве не исключали возможность, что в ближайшее время россияне смогут расплачиваться картами этой платежной системы.

Обслуживание карт приостановил также один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы». В свою очередь, Москва и Анкара обсуждают возможность использовать платежную систему Troy вместо российской системы «Мир» в Турции. Это позволит российским туристам беспрепятственно совершать покупки на территории страны.