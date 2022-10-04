До конца года Куба планирует подключиться к платежной системе «Мир»

«Основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах острова. Мы видим здесь огромный потенциал, это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и станет преимуществом для тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу года эти карты можно будет использовать на всей территории Кубы», — рассказали «Известиям» в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что над внедрением российской платежной системы Гавана работает с конца 2021 года. Проект разрабатывают совместно с с Национальной системой платежных карт (НСПК). Сейчас к завершению подходит первый этап, цель которого — взаимосвязь платежных систем двух стран.

Ранее обслуживание карт «Мир» приостановили в Узбекистане. Причиной стало «проведение необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы». Обслуживание карт приостановил и один из крупнейших таджикистанских банков из-за «технических неполадок в работе российской платежной системы».

Перестали принимать оплату картами системы «Мир» в некоторых гостиничных сетях Турции. Подтвердили прекращение работы Crystal Hotels, Nirvana Hotels и Titanic. Позже власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.