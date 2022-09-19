В ЕС не исключили введения санкций против российской платежной системы «Мир»

Власти Европейского союза не исключают введения санкций против российской платежной системы «Мир». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя главы евродипломатии Жозепа Борреля.
15 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США и ЕС усиливают давление на Турцию для того, чтобы власти страны пресекли «уклонение России от санкций». В тот же день США ввели санкции против Владимира Комлева — исполнительного директора Национальной системы платежных карт, которая управляет системой «Мир».
Официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано, комментируя возможные санкции против Национальной системы платежных карт и «Мира» со стороны Евросоюза, заявил: «Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны».
По словам Стано, санкции могут быть наложены в случае, если Россия не прекратит проведение специальной военной операции в Украине. Однако, отметил он, на сегодняшний день принятие дальнейших ограничительных мер носит лишь дискуссионный и «конфиденциальный характер».
«Говоря о взаимодействии ЕС с Турцией, важным соседом, партнером Евросоюза и страной — кандидатом на вступление в ЕС, мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении», — прокомментировал Стано материал Financial Times.
Напомним, ранее Банк России сообщил о намерении расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир». По данным регулятора, к 2030 году карты будут принимать в 35 странах мира.
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