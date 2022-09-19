В ЕС не исключили введения санкций против российской платежной системы «Мир»

15 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что США и ЕС усиливают давление на Турцию для того, чтобы власти страны пресекли «уклонение России от санкций». В тот же день США ввели санкции против Владимира Комлева — исполнительного директора Национальной системы платежных карт, которая управляет системой «Мир».

Официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Петер Стано, комментируя возможные санкции против Национальной системы платежных карт и «Мира» со стороны Евросоюза, заявил: «Я не исключаю этого, любые санкционные меры возможны».

По словам Стано, санкции могут быть наложены в случае, если Россия не прекратит проведение специальной военной операции в Украине. Однако, отметил он, на сегодняшний день принятие дальнейших ограничительных мер носит лишь дискуссионный и «конфиденциальный характер‎».

«Говоря о взаимодействии ЕС с Турцией, важным соседом, партнером Евросоюза и страной — кандидатом на вступление в ЕС, мы подчеркиваем важность того, чтобы внешняя политика Турции согласовывалась с внешнеполитическими решениями и политикой ЕС, в том числе и по санкциям. Также важно, чтобы Турция не предлагала России решения для обхода существующих санкций ЕС. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в этом отношении», — прокомментировал Стано материал Financial Times.

Напомним, ранее Банк России сообщил о намерении расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир». По данным регулятора, к 2030 году карты будут принимать в 35 странах мира.