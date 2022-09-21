Крупнейший банк Казахстана продолжает обслуживание карт «Мир». Но выдача наличных невозможна

О том, что вслед за турецкими банками кредитные организации других стран, которые ранее принимали карты «Мир», перестают работать с российской платежной системой, ранее сообщали известия «Известия». По данным газеты, Народный банк Казахстана «Халык» перестал принимать карты ни через терминалы, ни через банкоматы.

Однако позже в колл-центре банка информацию об этом опровергли.

«Если у вас карта платежной системы "Мир", вы можете совершать оплату через POS-терминалы "Народного банка", а обналичить, к сожалению, не получится», — приводит ТАСС слова представителя банка. По его словам, ограничения на выдачу наличных в банкоматах банка действуют с весны нынешнего года.

Напомним, ранее в некоторых гостиничных сетях в Турции перестали принимать оплату картами российской системы «Мир». Подтвердили прекращение работы Crystal Hotels, Nirvana Hotels и Titanic. 19 сентября объявили о приостановке работы с картами «Мир» также турецкие банки DenizBank и Is Bankasi. Позже власти Европейского союза не исключили введения санкций против российской платежной системы.