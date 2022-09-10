Петростат: осенью в Петербурге выросли зарплаты

Зарплаты в сфере сельского хозяйства в Петербурге выросли на 17%, в обрабатывающих производствах — на 10%, в строительстве — на 9%, в здравоохранении и образовании — на 7,8%. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на отчет Петростата. Но при этом отмечается, что из-за высокой инфляции реальные зарплаты снизились на 3,2% по сравнению с прошлым годом.

Еще эксперты заявляют, что наибольший рост окладов увеличился у представителей рабочих профессий. Руководитель пресс–службы hh.ru Северо–Запад Мария Бузунова отметила, что сильнее всего зарплата увеличилась у разнорабочих, слесарей, грузчиков, сварщиков, маляров. Исследователи называют несколько причин такой тенденции. Решение об увеличении заработной платы является средством снижения рисков увольнений и дефицита кадров. Также рост оплаты труда во многом обусловлен нехваткой квалифицированных рабочих.

Временно исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявлял, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей. Также Смольный прогнозировал, что к 2025 году средняя зарплата в городе составит 100 тысяч рублей.

Также исследователи объявили самые высокооплачиваемые должности рынка вакансий Петербурга в сентябре. В списке самых прибыльных профессий — плотник-строитель, водитель самосвала и другие.