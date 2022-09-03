Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Стал известен список самых высокооплачиваемых профессий в Петербурге. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Так один из самых высоких окладов предлагают плотнику-строителю — до 300 тысяч. рублей. Специалист должен будет заниматься возведением и остеклением малых архитектурных сооружений, монтажом деревянной обвязки и укладкой кровли.

До 270 тысяч рублей готовы платить водителю самосвала. В его обязанности будет входить перевозка грузов по Ленобласти, ведение документации и содержание автомобиля. Почти такую же заработную плату предлагают парикмахеру-стилисту.

За 150 тысяч рублей в месяц ищут инженера-проектировщика. Он будет обязан делать замеры сложных изделий, ставить задачи монтажной группе, корректировать чертежи с главным инженером.

Ранее временно исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявлял, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей. Также Смольный прогнозировал, что к 2025 году средняя зарплата в городе составит 100 тысяч рублей.