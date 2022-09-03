18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге

Поделиться:

Исследователи объявили самые высокооплачиваемые должности рынка вакансий Петербурга в сентябре. В списке самых прибыльных профессий — плотник-строитель, водитель самосвала, парикмахер-стилист и инженер проектировщик.

Creative Lab/shutterstock

Стал известен список самых высокооплачиваемых профессий в Петербурге. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Так один из самых высоких окладов предлагают плотнику-строителю — до 300 тысяч. рублей. Специалист должен будет заниматься возведением и остеклением малых архитектурных сооружений, монтажом деревянной обвязки и укладкой кровли.

До 270 тысяч рублей готовы платить водителю самосвала. В его обязанности будет входить перевозка грузов по Ленобласти, ведение документации и содержание автомобиля. Почти такую же заработную плату предлагают парикмахеру-стилисту.

За 150 тысяч рублей в месяц ищут инженера-проектировщика. Он будет обязан делать замеры сложных изделий, ставить задачи монтажной группе, корректировать чертежи с главным инженером.

Ранее временно исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов заявлял, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей. Также Смольный прогнозировал, что к 2025 году средняя зарплата в городе составит 100 тысяч рублей.

Какие сферы затронет волна безработицы, а кто будет получать высокие зарплаты? Отвечает Алена Владимирская

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: