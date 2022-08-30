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Цифра дня: 82 300 — столько составляет средняя номинальная зарплата в Петербурге в подсчетах Смольного

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Средняя номинальная зарплата в Петербурге достигла 82 300 рублей. По прогнозу Смольного, в следующие три года она будет расти в среднем на 8% в год.

Shutterstock.com

О том, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей — правда, такой она является до вычета налогов — сообщил временно исполняющий обязанности главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов. Реальные же денежные доходы по итогам первого полугодия выросли на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

По прогнозу Смольного, в 2023-2025 годах номинальные зарплаты будут расти в среднем на 8% в год.

В ходе «нулевых чтений» бюджета на 2023-2025 годы в Законодательном собрании Петербурга обсудили и другие цифры. Так, из-за сокращения потребительского спроса падают обороты розницы — на 6,4% в первом полугодии, а также общественного питания — на 3,2% за аналогичный период.

Растут темпы инфляции. За первые шесть месяцев 2022 года цены в Петербурге выросли на 10,7%, сильнее всего непродовольственные товары — на 14,3%. В связи с остановкой предприятий и уходом иностранных компаний также сохраняется риск роста безработицы — к концу второго полугодия, по прогнозу Смольного, число нетрудоутроенных петербуржцев вырастет до 65 тысяч, тогда как сейчас этот статус официально имеют 17 183 человека.

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