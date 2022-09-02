По данным временно исполняющего обязанности председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексея Зырянова, по итогам 2022 года средняя номинальная заработная плата в городе составит 81,3 тысячи рублей. В 2023 году петербуржцы будут получать в среднем 88,4 тысячи, в 2024-ом — 96 тысяч, а в 2025 году зарплата преодолеет 100-тысячный рубеж и составил в среднем 103,6 тысячи.

Напомним, ранее Зырянов также заявил, что средняя номинальная зарплата петербуржцев по итогам первых шести месяцев 2022 года достигла 82 300 рублей — правда, такой она является до вычета налогов. Реальные же денежные доходы по итогам первого полугодия выросли на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. По прогнозу Смольного, в 2023-2025 годах номинальные зарплаты будут расти в среднем на 8% в год.

В ходе «нулевых чтений» бюджета на 2023-2025 годы, которые проходят в настоящее время в Законодательном собрании Петербурга, обсудили и другие цифры. Так, из-за сокращения потребительского спроса падают обороты розницы — на 6,4% в первом полугодии, а также общественного питания — на 3,2% за аналогичный период. Растут темпы инфляции. За первые шесть месяцев 2022 года цены в Петербурге выросли на 10,7%, сильнее всего непродовольственные товары — на 14,3%.