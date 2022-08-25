Какие сферы затронет волна безработицы, а кто будет получать высокие зарплаты? Отвечает Алена Владимирская

Минтруд заявил о росте безработицы. Чего нам ожидать в реальности?

Осенью нас ждет монобезработица — когда отрасль выбрасывает на рынок труда сразу 40-60% персонала. Это страшная история, но она затронет лишь часть областей: автомобилестроение, те отрасли, которые были нацелены на экспорт и импорт с европейскими странами. Возможно, она коснется металлургии, энергетики, химической и строительной индустрий, переработки нефти, газа, каменного угля, древесины в том случае, если не найдутся покупатели на сырье. Хотя сейчас все становится лучше: например, в Индию мы поставляем уголь. В такой ситуации у человека может возникнуть ощущение, что все вокруг потеряли работу, потому что мы, как правило, дружим отраслями, но это не так. Какой монобезработица будет в процентном эквиваленте — непонятно, все зависит от стоимости нефти и газа, санкций.

Кого сократят?

Есть сильно пострадавшие отрасли и те, у которых нет быстрого решения, как выходить из трудной ситуации. Автопром, непродуктовый ритейл, рестораны и кафе — именно здесь ожидаются сокращения. Чаще всего это градообразующие предприятия, поэтому для людей из перечисленных сфер сложится довольно непростая история.