Какие сферы затронет волна безработицы, а кто будет получать высокие зарплаты? Отвечает Алена Владимирская

Минтруд сообщил о росте безработицы. Она действительно будет? Кого сократят, а кто станет зарабатывать больше? Специально для «Собака.ru» на эти и другие вопросы отвечает главный хантер рунета Алена Владимирская.
Что происходит на рынке труда?
После 24 февраля был испуг во всех отраслях. Большинство компаний остановили найм и заявили об этом публично либо приостановили его на неопределенный срок. Часть организаций отправляла людей в неоплачиваемые отпуска, потому что никто не понимал, что будет. Все старались не сокращать и не увольнять людей. Прошло 3-4 месяца, и первый шок спал. Постепенно бизнес начал выкарабкиваться. Пока мы наблюдаем рост вакансий и интереса к найму без увеличения зарплат во всех отраслях, характерный для осени, за исключением автомобилестроения, непродуктового ритейла, ресторанов и кафе. В агропромышленности и госсекторе число вакансий растет быстрее, чем год назад.
Минтруд заявил о росте безработицы. Чего нам ожидать в реальности?
Осенью нас ждет монобезработица — когда отрасль выбрасывает на рынок труда сразу 40-60% персонала. Это страшная история, но она затронет лишь часть областей: автомобилестроение, те отрасли, которые были нацелены на экспорт и импорт с европейскими странами. Возможно, она коснется металлургии, энергетики, химической и строительной индустрий, переработки нефти, газа, каменного угля, древесины в том случае, если не найдутся покупатели на сырье. Хотя сейчас все становится лучше: например, в Индию мы поставляем уголь. В такой ситуации у человека может возникнуть ощущение, что все вокруг потеряли работу, потому что мы, как правило, дружим отраслями, но это не так. Какой монобезработица будет в процентном эквиваленте — непонятно, все зависит от стоимости нефти и газа, санкций.
Кого сократят?
Есть сильно пострадавшие отрасли и те, у которых нет быстрого решения, как выходить из трудной ситуации. Автопром, непродуктовый ритейл, рестораны и кафе — именно здесь ожидаются сокращения. Чаще всего это градообразующие предприятия, поэтому для людей из перечисленных сфер сложится довольно непростая история.
Будут ли массовые сокращения?
Как ни странно, во многом нас всех спасает ковид. Дело в том, что в первый локдаун компании, испугавшись, стали много и очень некорректно сокращать, шли по принципу «ничего платить не будем, уматывай отсюда». Затем отрасли начали восстанавливаться. И компании столкнулись со сложностями в найме, ведь все помнят, как они прощались с людьми. Сейчас организации, наученные на прошлых ошибках, стараются по максимуму не сокращать людей. Вместо этого предлагают неполную оплату, сокращают премии.
Что делать, если вы в зоне риска?
Если чувствуете, что в отрасли уже не хорошо, постарайтесь найти работу в другой отрасли. Будьте внимательны: у нас взрослое образование построено на обмане. Людям обещают за три месяца обучить с нуля новой профессии так, что они станут хорошими специалистами: например, программистами, которые смогут зарабатывать 200-300 тысяч рублей в месяц. Это возможно, но, чтобы получать такую зарплату в сфере IT, необходимо пройти менее поверхностное обучение — оно займет не меньше года. Означает ли это, что делать ничего не надо? Нет. Есть более простой путь: выбираете ближайшую к вам востребованную отрасль. Например, работали журналистом — идите в пиар или в продажи, если умеете (и любите) хорошо говорить. Если самостоятельно не можете найти такую отрасль, обратитесь к карьерному консультанту. Это окупится с первой зарплаты, зато не будете сидеть без работы полгода-год.
Если понимаете: нужно приобрести дополнительные навыки. Обучитесь им, пока вас не уволили. Процесс увольнения и сокращения занимает достаточно долгое время — от недели до двух месяцев. Этого достаточно, чтобы быстро доучиться и перепрыгнуть в другую, близкую вам сферу.
Тем, кто тревожится из-за увольнения, советую иметь под рукой номер проверенного юриста, специализирующегося на трудовом праве. Если вас заставят писать заявление об уходе, сможете проконсультироваться с ним, как грамотно выйти из ситуации. Не ведитесь на манипуляции и шантаж, не подписывайте заявление по собственному желанию. В случае сокращения вам положены выплаты.
Какие отрасли пойдут вверх?
Агропромышленность (причем не только внутри России, но и за ее пределами), госсектор, оборонное производство.
Какие специальности будут востребованы?
Это люди, связанные с импортозамещением, альтернативной логистикой, госсектором, IT, где нужны не только программисты, агропромышленностью (например, операционные менеджеры, умеющие делать бизнес прибыльным).
Кому готовы платить высокую зарплату?
В прибыльных отраслях ситуация стабильная: программирование, диджитал-маркетинг, клиентский опыт и использование сервисов, продажи, дата-аналитика, все, что связано с VR и AR, банковская сфера, газ и нефть. Еще сейчас стали больше платить в агропромышленности.
Стоит ли искать работу за рубежом?
Это вопрос о внутреннем настрое: хотите ли вы оставаться в России или уезжать. Вакансий с релокацией становится все меньше. Почему? Во-первых, был сильный поток специалистов за границу после 24 февраля, и многие вакансии заняли. Во-вторых, сейчас глобальный экономический кризис, количество вакансий уменьшается в целом. Если все-таки хотите найти работу за рубежом, я бы советовала поторопиться.
Какие профессии за рубежом суперактуальны?
Программисты, стюардессы и пилоты, медики, инженеры, специалисты поддержки. Все профессии — вопрос знания языка и опыта. У нас в стране всегда вакансий больше, чем соискателей. Мы никогда не жили в условиях серьезной конкуренции, поэтому кажется, что у нас крутой опыт. Но чаще всего на мировом рынке российские компании никто не знает, поэтому необходимо не только обладать высокой квалификацией, но и уметь правильно ее презентовать. И, конечно, стоит быть готовым к тому, что за рубежом вы упадете в грейдах.
Как начинающему специалисты повысить свои шансы получить работу?
Дело в том, что большинство вакансий, исчезающих с рынка, — junior вакансии, для молодых специалистов. Во-первых, сейчас ушло большое количество международных компаний, где было достаточно таких мест. Во-вторых, junior вакансии самые дорогие (даже при маленькой зарплате). Почему? Необходимо отрывать большое количество опытных специалистов, чтобы обучить неопытного сотрудника. На это требуется, как правило, полгода или год. Поэтому задействуйте все связи, просите, чтобы вас рекомендовали на вакансии сотрудники компании. Откликайтесь на максимальное количество вакансий, потому что конкурс сейчас небывалый. Основательно готовьтесь к каждому собеседованию: изучите, что это за организация и должность, какие минимальные навыки необходимы, чтобы там работать.
Какое качество необходимо тренировать, чтобы всегда оставаться на плаву?
Сейчас меньше вакансий будет в открытом доступе, ценность рекомендаций чрезвычайно возрастет, поэтому самым важным качеством является нетворкинг — когда человек умеет расширять сети знакомств и решать профессиональные и личные задачи с их помощью.
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